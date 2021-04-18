"فض رابعة" وحلقة "الاختيار2".. كيف جاءت أبرز ردود الفعل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت حلقة مسلسل "الاختيار 2" حول حادثة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض فيما يلي أبرز التعليقات

وعلق الداعية الإماراتي، وسيم يوسف، الأحد، على حلقة الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" التي تحدثت عن أحداث "فض رابعة"، مشيدا بالمسلسل وما قُدم في الحلقة التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال يوسف في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الاختيار 2 إبداع مصري فعلا مصر عظيمة ورحم الله الشهداء الأبطال من الشرطة و الجيش المصري .. وحسبنا الله ونعم الوكيل في الإخوان المسلمين".

وأضاف الداعية الإماراتي قائلا في التغريدة نفسها: "وفي كل من حرض على مصر وشعب مصر وحسبنا الله ونعم الوكيل في شيخ الفتنة القرضاوي الذي حرض الشباب على وطنهم أشكر مصر على إنتاج الاختيار2"، حسب قوله.

#الاختيار2 ابداع مصري فعلا #مصر عظيمة و رحم الله الشهداء الأبطال من الشرطة و الجيش المصري .. وحسبنا الله ونعم الوكيل في #الإخوان_المسلمين و في كل من حرض على #مصر و شعب #مصر و حسبنا الله ونعم الوكيل في شيخ الفتنة #القرضاوي الذي حرض الشباب على وطنهم أشكر #مصر على إنتاج #الاختيار2

من جانبه، علق الإعلامي المصري محمد ناصر على الحلقة قائلا: "سيمضي مسلسل الاختيار الي مزبلة التاريخ وسوف يتم تدريسه كنموذج لتزيف الحقائق وستبقى مذبحة رابعة نموذج كاكبر مستوي عنف مارسته سلطة مسلحة ضد محموعة من الشعب"، على حد تعبيره.

سيمضي مسلسل الاختيار الي مزبلة التاريخ وسوف يتم تدريسه كنموذج لتزيف الحقائق وستبقي #مذبحه_رابعه نموذج كاكبر مستوي عنف مارسته سلطة مسلحة ضد محموعة من الشعب . #فض_رابعة

وكانت قد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة الحلقة الخامسة من المسلسل المصري (الاختيار 2) دون فواصل إعلانية، مساء السبت. وفي صورة تليفزيونية، تعيد الحلقة تقديم أحداث فض اعتصام أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بميدان رابعة العدوية قبل قرابة 8 سنوات

وحدث فض اعتصام ميدان "رابعة العدوية" في 14 أغسطس/آب من عام 2013، إذ تعاملت أجهزة الأمن المصرية مع اعتصامات نظمها مؤيدو الرئيس المصري السابق، محمد مرسي (من الإخوان المسلمين)، على استلام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للسلطة، وقد شهدت الموقعة أعمال عنف وتبادل إطلاق نار أدى إلى سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح.