دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأربعاء، حفظ الشكاوى المقدمة ضد مسلسل "الطاووس"، وذلك "بعد التحقيق مع المسؤولين عن إنتاجه، حيث تبين الحصول على الموافقات اللازمة من الرقابة على المصنفات الفنية".

وأكد المجلس، في تدوينة عبر فيسبوك، عدم منع عرض المسلسل "سواء قبل إجراء التحقيقات أو بعدها".

وقوبل قرار المجلس بترحيب صنّاع المسلسل، الذين توجهوا بالشكر أيضاً لكل من "ساند ودعم مسلسل الطاووس".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قد أصدر قراراً بإجراء تحقيق عاجل مع صنّاع المسلسل، بعد عرض الحلقة السابعة منه، الأحد الماضي.

ومنذ إصدار القرار حظي المسلسل وصنّاعه، بحملة دعمٍ واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم مشاهدون ونقّاد وفنّانون. وكان في مقدمة الداعمين الفنّانة المصرية نهى العمروسي، التي ارتبط اسم ابنتها بقضية "الفيرمونت" الشهيرة.

وحرصت العمروسي على تأكيد عدم وقوفها وراء محاولات وقف عرض المسلسل، الذي سبق أن اعترضت عليه، وأوضحت ذلك في تدوينةٍ نشرتها عبر حسابها الشخصي في فيسبوك.

وكتبت الفنانة المصرية: "فيه ناس كتير معتقدة إن أنا والأستاذ طارق العوضي وراء محاولات وقف عرض مسلسل "الطاووس"، و ده مش حقيقي بالمرة، إحنا كان كل اعتراضنا علي (الدعاية)، واستخدام صورة بنتي (نازلي) علي بوسترز دعاية المسلسل علي بعض صفحات السوشيال ميديا، لكن إحنا مع حرية الإبداع، ومواقفنا ثابتة، ولا يمكن أن نسعى لوقف أي عمل فني، أنا بحترم مهنتي، وبحترم زملائي ومجهودهم وأفكارهم حتى لو اختلفت معاها..."

ويروي مسلسل "الطاووس" قصة "أمنية" الفتاة البسيطة التي ذهبت للعمل في إحدى القرى السياحية، من أجل إعالة عائلتها، وتعرضت لاغتصاب جماعي تحت تأثير مادة مخدرة. وسرعان ما انتشر فيديو لواقعة الاغتصاب عبر مواقع التواصل. ووصلت القضية إلى محامي التعويضات "كمال الأسطول"، الذي تبنى القضية وبدأ يتعرض للمتاعب بسببها.

"الطاووس" من تأليف: كريم الدليل بإشراف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبد الغني، فرح الزاهد، يوسف الأسدي وممثلين كثر آخرين.

ويعرض خلال شهر رمضان على قنوات: النهار، روتانا دراما، LBC، ألفا مسلسلات.