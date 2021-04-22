دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سرعان ما تصدر نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي "الترند" على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بمجرد عرض حلقته المنتظرة، من برنامج المقالب "رامز عقله طار".

وبدا هنيدي بحالة من العصبية الشديدة، بسبب الأجواء المتوترة التي عاشها في الكبسولة المُعلقة، لكنّ ردة فعله على المقلب كانت هادئة وكوميدية. واعترف لرامز بأنه فعل في هذا البرنامج ما لم يكن ليفعله في حياته، بالقفز من هذا الارتفاع بالهواء.

عصبية شديدة لـ محمد هنيدي في مقلب رامز عقله طار #رامز_عقله_طار #هيئة_الترفيه #رمضان_يجمعنا @ramezgalal @OfficialHenedy @GEA_SA اشترك الآن وتابع الحلقات على Shahid VIP https://t.co/95sWc6NAti https://t.co/JDKK2OMFlL

وحظيت الحلقة بموجة واسعة من ردود الأفعال الطريفة، افتتحها هنيدي بالتعليق على قفزته، والتي وصفها بـ "أشرس قفزة في تاريخ البرنامج، فان ديزل الوطن العربي".

واعتبر متابعون أنّ هذه الحلقة من أفضل حلقات برنامج "رامز عقله طار".

وكان هنيدي قد أثار حماسة جمهوره، قبل أيام، ودفعهم للتوقع بأن موعد عرض حلقته في برنامج "رامز عقله طار"، سيكون في 16 إبريل/ نيسان الفائت، وذلك عبر سلسلةٍ من التدوينات نشرها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وعد فيها متابعيه بأن: "شئ ما قادم سيغير التاريخ للأبد".

لكنّه كان يروج لانضمامه إلى لعبة PUBG MOBILE الشهيرة، بشخصية "بعبع الليل"، والتي ستمكن المتنافسين من اللعب بصوته.