منى زكي تخطف الأنظار في "لعبة نيوتن".. تفاعل واسع مع مشهد ولادة "هنا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق مشهد الولادة الذي أدته منى زكي بالحلقة العاشرة من "لعبة نيوتن"، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من التعاطف مع شخصية "هنا" التي تجسدها النجمة المصرية في المسلسل.

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وتواجه "هنا" المزيد من الانهيارات في عالمها؛ يأتيها خبر دخول والدتها في غيبوبة، فتواجه آلام المخاض المبكر وحيدة في أمريكا، صديقها لا يرد على الهاتف، بينما تتلقى رسالة طلاقها من زوجها المقيم بمصر وهي في طريقها إلى غرفة الولادة، ينقطع اتصالها بالعالم، وتستوعب بالكاد أنها ولدت طفلها للتو، لكنّه سيبقى بعيداً عنها لأيام في الحاضنة، دون أن تحظى بلحظة عناقه التي طالما انتظرتها.

وجسدت منى زكي تلك اللحظات شديدة التوتر، بإحساسٍ عالٍ توقّفت عنده الناقدة المصرية ماجدة خير الله، التي وصفت المشهد في تدوينةٍ لها على "فيسبوك" بأنه "يخلع القلب"، واعتبرت أنّ منى أقفلت بأدائها له الباب على زميلاتها اللواتي ربما سيتعّذر عليهن: "هذا المستوى من الإجادة والدقة في استخدام كل الأدوات التي يمكن أن يستخدمها الممثل في التعبير، حتى خصلات الشعر قبل أن تختبئ تحت غطاء رأس طبي..."

وأشادت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، في تغريدةٍ لها على "تويتر" بتلقائية، وبساطة منى زكي في "لعبة نيوتن"، قائلة: "نحن أمام فيض من التلقائية والبساطة لممثلة راسخة غير متكلفه بدون رموش ولا ماكياج. تدهشنا في كل مشهد خاصه مع استخدامها للإنجليزية "المكسرة"، أما في حلقه الليلة و مشهد الولادة فلا يسعني إلا أن اقول برافووو منى، برافوو تامر محسن.."

#منى_زكي من اول لحظه في #لعبة_نيوتين و نحن امام فيض من التلقائيه و البساطه لممثله راسخه غير متكلفه بدون رموش و لا ماكياج. تدهشنا في كل مشهد خاصه مع استخدامها للانجليزية "المكسره"، اما في حلقه الليله و مشهد الولاده فلا يسعني الا ان اقول برافووو منى، برافوو #تامر_محسن . @monazaki

ووصفَ متابعون منى زكي بأنها "نجمة رمضان"، وأثنوا على صدق أدائها، وقوة تأثيرها.

مشهد ولادة هنا ماستر سين حلقة اليوم..مو طبيعي الاداء و كيف خلتنا نتاثر بكل لحظة من المشهد بدون مبالغة او تكلف.. راااائعة #منى_زكي 👏❤ #لعبة_نيوتن https://t.co/2rhskDWho0

#منى_زكي نجمه رمضان من دون منازع

#منى_زكى موترانى وحاسة انى خايفة عليها كأنها أختى ... سحلتينى معاكى يا هنا 😅 #لعبة_نيوتن

الحلقة العاشره من #لعبة_نيوتن كانت عظيمه خلقت حالة من الإنبهار من أداء مني زكي اللي تخطي كل درجات الصدق والإبداع في الآداء وحالة من التوتر والشفقه على معاناة الست اللي بتولد لوحدها في بلد غريب اللي قدرت مني زكي تنقل كل لحظة فيها بواقعيه شديدة الصورة لوحدها بتتكلم❤️👏@monazaki❤️👍 https://t.co/hB3K3YYG6c

ويروي مسلسل "لعبة نيوتن" قصة "هنا" السيدة التي طالما قوبلت بعدم الثقة من زوجها "حازم" بالقدرة على التصرف... بعد صعوباتٍ كبيرة تحظى بفرصةٍ للأمومة، فتخطط لإنجاب طفلها في الولايات المتحدة، سيساعدها زوجها في قرارها، ويحاول اللحاق بها، لكنّه لن يتمكن من ذلك، أما هي فستواجه تغييرات غير متوقعة في حياتها، وحيدة.

المسلسل من قصة وإخراج: تامر محسن، وأشرف على الكتابة مها الوزير. وبطولة: منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، وممثلون كثر آخرون. القنوات العارضة: DMC، دبي، رؤيا، ألفا مسلسلات. المنصات العارضة: شاهد، Watch it.