لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أكدت شركة الأزياء الفاخرة ريتشمونت - Richemont، الأحد، وفاة مصمم الأزياء الشهير ألبير إلباز عن عمر يناهز 59 عامًا.

وقال جوهان روبرت، رئيس ريتشمونت، في بيان: "لقد سمعت بصدمة وحزن شديد عن رحيل ألبير المفاجئ. كان ألبير يتمتع بسمعة غنية عن جدارة كواحد من ألمع الشخصيات وأكثرها شهرة في الصناعة. كنت دائمًا مفتونًا بذكائه وحساسيته وكرمه وإبداعه الجامح".

وأضاف جوهان روبرت: "لقد كان رجلاً يتمتع بالدفء والموهبة الاستثنائية، وتترك رؤيته الفريدة وإحساسه بالجمال والتعاطف انطباعًا لا يمحى".

وكان الباز المدير الإبداعي لمصنع ريتشمونت من الألف إلى الياء ومقره باريس، الذي صمم فيه "أزياء جميلة وعملية وقائمة على الحلول تناسب الجميع"، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت.

ولد ألبير الباز في الدار البيضاء بالمغرب، ونشأ في إسرائيل منذ السنة الأولى من عمره، ودرس في كلية شنكار للهندسة والتصميم.

وفقًا لموقع AZ Factory على الإنترنت، عمل الباز في يافيز سانت لورنت قبل أن يبدأ فترة 14 عامًا كمدير إبداعي في لافين، وحقق نجاحًا نقديًا وتجاريًا للمنزل، وعزز سمعة عالمية كمصمم محبوب.

كانت عارضة الأزياء الإيطالية الفرنسية كارلا بروني ساركوزي من بين أولئك الذين أشادوا بالمصمم الراحلة على وسائل التواصل الاجتماعي، وشاركت صورتها مع الباز، وكتبت: "يا له من حزن. ارقد في سلام".

وغردت عمدة باريس آن هيدالجو، قائلة إن الباز، "رجل موهوب وكريم، أحب باريس كثيرًا وسيُفتقد".