دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق الفنان المصري محمد رمضان بطريقة غير مباشرة، على اتهامه بالإساءة للفنّان الراحل إسماعيل يس، في مشهد بالحلقة 12 من مسلسل "موسى".

واكتفى رمضان بإعادة نشر المشهد عبر حسابه في فيسبوك، مع الإشارة إلى أن من ظهر بالمشهد "يستغل شبهه بإسماعيل يس...".

ويظهر شبيه الراحل إسماعيل يس في المشهد، وهو يحاول استغلال شهرته في التهرب من دفع فاتورة مشتريات ابتاعها من المحل الذي يعمل فيه "موسى"، لكنّه يفشل في ذلك ويتعرض لسخرية الأخير.

واعتبرت حفيدة الراحل ياسمين ياسين، في تدوينة نشرتها عبر فيسبوك، أن تقديم جدّها في المسلسل تم بصورة غير لائقة. وهاجمت محمد رمضان، قائلة: "واحد تصرفاته بتثبت مشاكل نفسية، أهمها عدم الثقة بالنفس، والنقص اللي واضح إن الشهرة والفلوس مملوش عنده الحتة دي، وطبعاً مش محتاجة أقول أيه الأسباب...".

وأكدت في الوقت ذاته، أنها لا تلومه، لكنّها تلوم "المخرج، والمصور، والمنتج اللي مفروض إنهم ينتموا للفن، بس واضح أنهم كمان أرزقية...".

ونوّهت ياسمين إلى إساءة محمد رمضان سابقاً لجدّها الراحل، في إشارةٍ منها تصريحاتٍ صحفية تعود للعام 2017، اعتبر فيها أنّ الفنّان إسماعيل يس "أساء بأفلامه إلى الجندي المصري بسبب المظهر الذي كان يطل به، وتصرفاته المضحكة التي ليس لها أي علاقة بالجندية المصرية."

وأعلن الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر الذي تربطه صلة قرابة بالراحل إسماعيل يس، عن تحريك دعوى بحق محمد رمضان، وصنّاع مسلسل "موسى"، بسبب المشهد: " الذي تضمن إساءة بالغة متعمدة للفنان الراحل، اذ أظهره في صورة متدنية لشخص يتهرب من سداد قيمة ما قام بشرائه ....".

وأضاف قمر في تدوينة كتبها في حسابه عبر فيسبوك: "كما جري تعمد التأكيد على الحركات الجسدية، التي اشتهر الفنان الراحل بأدائها في أدواره، والتي اتخذ منها صانعو العمل أداة للسخرية على لسان بطل العمل الفنان محمد رمضان في المشهد المشار إليه ...".

بينما رأى مخرج المسلسل، محمد سلامة، أن "تسرع الناس بالحكم على الأشياء غريب"، وقال إنّ الرد سيكون داخل العمل وليس في "الفيسبوك"، حسب تغريدةٍ كتبها في حسابه على تويتر.

يذكر أنّ مسلسل "موسى" من تأليف: ناصر عبد الرحمن، وإخراج: محمد سلامة، وبطولة: محمد رمضان، وسمية الخشاب، وسيد رجب، ومنذر رياحنة، وعارفة عبد الرسول، وهبة مجدي، وصبري فواز، ورياض الخولي، وعبير صبري، وممثلون كثر آخرون.

ويعرض في رمضان على قنوات DMC وMBC1، MBC العراق، ART حكايات، ومنصات: شاهد، Watch it.