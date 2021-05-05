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تداول فيديو كابتن طائرة يفاجئ فتاة سعودية خلال رحلة جوية

منوعات
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صورة أرشيفية تعبيرية لطائرة
Credit: Bruce Bennett/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مفاجئ كابتن طائرة لإحدى المسافرات خلال رحلة بالتنسيق مع شقيقها.

ويظهر في مقطع الفيديو تحدث كابتن الطائرة عبر مكبر الصوت قائلا: "نحب نبارك للدكتورة عائشة الحليبي لتخرجها من كلية الطب والجراحة بجامعة جازان، الله يوفقك ويعلي مراتبك ونشوفك بأعلى المناصب يا دكتورة نفخر فيكم يا بنات الوطن الله يعز بلدنا وحكومتنا.."

وأعاد الأمير سطام بن خالد آل سعود نشر مقطع الفيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قال فيه: "أبارك للدكتورة عائشة الحليبي تخرجها من كلية الطب والجراحة بجامعه جازان، مبادرة جميلة ورائعة قام بها الطيار بالتنسيق مع أخ الدكتورة عائشة، نعم الأخ ونعم السند ونعم التربية، الله يحفظكم لبعض ويديم المحبة ونشوفك في أعلى المراتب العلمية والعملية".

وأعاد الإعلامي عبدالرحمن الشهري نشر مقطع فيديو من زاوية أخرى، بتعليق قال فيه: "في موقف جميل لكابتن طائرة رحلة العودة من جازان للدمام يفاجأ إحدى راكبات الرحلة، ويبارك لها بتخرجها من الطب والجراحة من جامعة جازان.. د.عائشة الحليبي".

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