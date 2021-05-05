تداول فيديو كابتن طائرة يفاجئ فتاة سعودية خلال رحلة جوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مفاجئ كابتن طائرة لإحدى المسافرات خلال رحلة بالتنسيق مع شقيقها.

في موقف جميل لكابتن طائرة رحلة العودة من #جازان لـ #لدمام يفاجأ إحدى راكبات الرحلة، ويبارك لها بتخرجها من الطب والجراحة من #جامعة_جازان د.عائشة الحليبي . #جازان https://t.co/qtZvWrBPMh

ويظهر في مقطع الفيديو تحدث كابتن الطائرة عبر مكبر الصوت قائلا: "نحب نبارك للدكتورة عائشة الحليبي لتخرجها من كلية الطب والجراحة بجامعة جازان، الله يوفقك ويعلي مراتبك ونشوفك بأعلى المناصب يا دكتورة نفخر فيكم يا بنات الوطن الله يعز بلدنا وحكومتنا.."

أبارك للدكتورة عائشة الحليبي تخرجها من كلية الطب والجراحة بجامعه جازان, مبادرة جميلة ورائعة قام بها الطيار بالتنسيق مع أخ الدكتورة عائشة, نعم الأخ ونعم السند ونعم التربية, الله يحفظكم لبعض ويديم المحبة ونشوفك في أعلى المراتب العلمية والعملية💚🇸🇦💚 @iiRakn1 @iiAeshah https://t.co/BbCL6XAZK4

وأعاد الأمير سطام بن خالد آل سعود نشر مقطع الفيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قال فيه: "أبارك للدكتورة عائشة الحليبي تخرجها من كلية الطب والجراحة بجامعه جازان، مبادرة جميلة ورائعة قام بها الطيار بالتنسيق مع أخ الدكتورة عائشة، نعم الأخ ونعم السند ونعم التربية، الله يحفظكم لبعض ويديم المحبة ونشوفك في أعلى المراتب العلمية والعملية".

وأعاد الإعلامي عبدالرحمن الشهري نشر مقطع فيديو من زاوية أخرى، بتعليق قال فيه: "في موقف جميل لكابتن طائرة رحلة العودة من جازان للدمام يفاجأ إحدى راكبات الرحلة، ويبارك لها بتخرجها من الطب والجراحة من جامعة جازان.. د.عائشة الحليبي".