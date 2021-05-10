دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "لم نمر بعد من المرحلة الحرجة"... هذا ما كشفه الإعلامي المصري رامي رضوان، حول آخر تطورات الحالة الصحية لوالدي زوجته، الفنّانين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، وأوضح رضوان بالمقابل أنّ اغلب ما ينشر حول ذلك غير صحيح، في إشارة لما نشر مؤخراً، عن دخول غانم في "غيبوبة".

وعاتب رامي "الصحافيين ورؤساء تحرير المواقع" في تدوينةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قال فيها: "ارجوكم اتقوا الله...مش كده!، الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد...مش بتزيد من هم المهموم! لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل..وعلى حساب صحة الآخرين ونفسية أسرهم".

وذكرت بوابة "الأهرام" الإلكترونية أنّ الفنان سمير غانم: "تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي في المستشفى، الذي يتلقى العلاج به بمنطقة المهندسين، ومازالت الحالة الصحية لأيقونة الكوميديا المصرية غير مستقرة، في ظل معاناته من مشاكل في الكلى".

وتخضع الفنّانة دلال عبد العزيز للعلاج من فيروس كورونا في أحد مستشفيات العزل، و"كانت آخر تحاليلها إيجابية للفيروس"، بحسب "الأهرام".