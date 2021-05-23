حورية فرغلي عاتبة على محمد رمضان: عملت معه مجانا.. وكفاية الي هو فيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبرت الممثلة المصرية حورية فرغلي عن استغرابها من تصرف مواطنها محمد رمضان معها في فترة مرضها ورفضه السلام عليها رغم أنها عملت معه في فيلمين مجانا.

وقالت فرغلي في ظهورها عبر برنامج "واحد من الناس" عند سؤالها عن الذين استغربت عدم سؤالهم عنها خلال فترة مرضها: "استغربت من محمد رمضان بعد أن طلب مني أن أشاركه بطولة "عبده موتة" ووافقت لأنه لم يكن لديه أبطال حينذاك وقد عملت في هذا الفيلم وفي قلب الأسد دون مقابل"، حسب قولها.

وأضافت الممثلة المصرية: "ومضت الأيام وكان يصور (رمضان) فيلم الأسطورة وأنا كنت أصور طلق صناعي وكنا في نفس موقع التصوير وبيننا باب وعرف أنني موجودة وكنت أريد السلام عليه فقالوا لي إنه يغير ملابسه"، حسب قولها.

وتابعت فرغلي: "وقدمت له الفيلم (عبده موتة) الأول هدية كي أدعمه وفي الفيلم الثاني تحدثت مع محمد رمضان لكنني لا أعرف أن أتحدث بطريقة معينة وتحدثت مع المنتج وأرسلت له مسؤول الضرائب لكننا تصالحنا لاحقا وقلت له إنني مسامحة في المبلغ"، حسب تعبيرها.

وأردفت الممثلة المصرية: "لا أدري لماذا لم يسأل عني خلال فترة مرضي حتى أنه لم يخرج للسلام علي رغم أنه كان قريبا وقد جاملته في البداية وعملت معه مجانا وهو لم يسأل علي"، وختمت قائلة: "هقوله إيه؟ كفاية الي هو فيه"، حسب تعبيرها.