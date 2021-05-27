أريانا غراندي تتصدر غوغل السعودية بعد نشر صور زفافها

من التمثيل إلى الغناء.. هكذا وصلت شهرة الفنانة أريانا غراندي إلى العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدرت المغنية والممثلة الأمريكية، أريانا غراندي محرك البحث غوغل في المملكة العربية السعودية كأكثر المواضيع التي يتم البحث عنها وذلك بعد نشرها لصور زفافها.

المغنية الأمريكية نشرت سلسلة صور على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مكتفية بتعليق حمل تاريخ الـ15 من مايو/ أيار 2021، وسط مثيرة بذلك تفاعلا واسعا بين متابعينها الذين يصل عددهم إلى 237 مليونا على حساب انستغرام فقط و44 مليونا على فيسبوك وأكثر من 83 مليونا على تويتر.

وكانت نجمة البوب أريانا غراندي قد بدأت حياتها المهنية كممثلة قبل أن تجتاح قوائم بيلبورد الموسيقية. إليكم كيف وصلت شهرتها إلى العالمية.

ويذكر أن المغنية الأمريكية، حازت على لقب "امرأة العام" في استطلاع أجرته مجلة "Billboard" الشهيرة لعام 2018.