دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لكلمة الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال حفل تخرجها من جامعة قطر بدرجة الماجستير.

سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير المفدى : "سموّه له الفضل علي بعد الله في حياتي العلمية والعملية، وكزوجة و أُمْ .. شكراً تميم بن حمد " #جامعة_قطر https://t.co/8NC9ug4XuU

وتداول نشطاء كلمة الشيخة التي وجهتها في حفل التخريج والتي قالت في ختامها: "أود أن أعرب عن شكر خاص لحضرة صاحب السمو -اسمحوا لي أن أخرج عن النص- سموه له الفضل علي بعد الله في حياتي العلمية والعملية وكزوجة وأم، شكرا تمام بن حمد.."

🎥♥️ | سموّ الشيخة جواهر بنت حمد حرم سموّ الأمير تقبّل يد والدها سعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني بعد تكريمها وإلقائها كلمةً بمناسبة تخرجها من #جامعة_قطر وحصولها على درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال 🎓 #نديب_قطر https://t.co/zYI0jjiPBO

وتابعت الشيخة جواهر قائلة: "أود أن أعرب عن شكر خاص أيضا لوالدي ووالدي وأخواتي وأبنائي الأعزاء لتشجيعهم لي طوال فترة دراستي الجامعية.."

وفي سياق متصل تداول نشطاء مقاطع فيديو لردة فعل الشيخة جواهر بعد نزولها من على منصة التخريج وسلامها على والدها وتقبيل يدع، حيث قال عقّب حساب نديم قطر معلقا على مقطع الفيديو: " سموّ الشيخة جواهر بنت حمد حرم سموّ الأمير تقبّل يد والدها سعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني بعد تكريمها وإلقائها كلمةً بمناسبة تخرجها من جامعة قطر وحصولها على درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال".

#فيديو| تكريم سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، حرم سمو أمير البلاد المفدى بمناسبة تخرجها ضمن الدفعة الـ 43 بدرجة الماجستير من كلية الإدارة والاقتصاد #جامعة_قطر #حفل_تخريج_جامعه_قطر_٢٠٢٠ https://t.co/VLNyIQtRHG

ونشرت صحيفة العرب القطرية مقطع فيديو خلال من حفل التخريج على صفحتها الرسمية بتويتر، بتعليق قالت فيه: "تكريم سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، حرم سمو أمير البلاد المفدى بمناسبة تخرجها ضمن الدفعة الـ 43 بدرجة الماجستير من كلية الإدارة والاقتصاد.. جامعة قطر".