(CNN)-- بعد شهور من تسجيل نجمه توم كروز وهو يوبخ أفراد الطاقم لانتهاكهم بروتوكولات التباعد الاجتماعي، تم إيقاف إنتاج فيلم "المهمة المستحيلة 7" بسبب اختبار إيجابي لفيروس كورونا.

لم تكشف شركة باراماونت، التي تنتج أحدث فيلم في امتياز كروز، عن من كانت نتيجته إيجابية في قطاع الإنتاج في البيان الذي أرسلته إلى شبكة CNN.

وجاء في البيان: "لقد أوقفنا الإنتاج مؤقتًا في المهمة المستحيلة 7 حتى 14 يونيو/ حزيران، بسبب نتائج اختبار فيروس كورونا الإيجابية أثناء الاختبار الروتيني. نحن نتبع جميع بروتوكولات السلامة وسنواصل مراقبة الوضع".

تم تعليق التصوير في إيطاليا مبدئيًا في فبراير/ شباط 2020، بسبب الوباء ثم استؤنف في أكتوبر/ تشرين الأول.

في ديسمبر/ كانون الأول، حصلت صحيفة The Sun البريطانية على شرائط صوتية ونشرتها يُزعم أنها تعرض كروز لتوبيخ اثنين من أفراد الطاقم يقال إنه كان على بعد ستة أقدام من بعضهما البعض.

"نحن المعيار الذهبي"، يمكن سماع كروز وهو يقول في التسجيل الصوتي الذي ذكرت صحيفة The Sun أنه هو "لقد عادوا إلى هناك في هوليوود يصنعون أفلامًا الآن بسببنا! لأنهم يؤمنون بنا وما نفعله".

واتصلت CNN بممثلي كروز للتعليق.

كان من المقرر عرض الفيلم في مايو/ أيار 2022.