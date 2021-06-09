دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكدت المطربة المصرية آمال ماهر، أنها تمر بأكثر فترات حياتها ضعفا، طالبة من جمهورها الدعاء لها وأكدت أنها لا نتنظر الفرج إلا من الله، وألمحت إلى أنها تتعرض لاستهداف أو ظلم.

وقالت ماهر في سلسلة تغريدات عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "جمهوري العزيز ربنا وحده عالِّم مساندتكم ليّا و دعمكم تأثيره عليا كان عامل إزاي في أسوء ظروف عدت عليّا في حياتي لو أقدر أروح لكل إنسان و إنسانة أشكرهم بنفسي مش هتأخر ربنا جعلكم سبب يقويني في أضعف لحظات حياتي و أكبر إبتلاءات حياتي ... ربنا كريم و قوي و جبار".

جمهوري العزيز ربنا وحده عالِّم مساندتكم ليّا و دعمكم تأثيره عليا كان عامل إزاي في أسوء ظروف عدت عليّا في حياتي لو أقدر أروح لكل إنسان و إنسانة أشكرهم بنفسي مش هتأخر ربنا جعلكم سبب يقويني في أضعف لحظات حياتي و أكبر إبتلاءات حياتي ... ربنا كريم و قوي و جبار

وأضافت الفنانة المصرية قائلة: "و هو المُعز و المُذل، كلي إيمان بإن لو الكون كله إجتمع علشان ينفعوا أو يضروا إنسان مش هينفعوه أو يضروه إلا بما كتبهُ الله له.. كل اللي طلباه منكم دعواتكم في صلاتكم في المساجد و الكنائس .. الشكوىٰ لغير الله مذلة ، و لله فقط بـ أُقدم شكوتي ، و من الله فقط أنتظر الفرج".

و هو المُعز و المُذل ، كلي إيمان بإن لو الكون كله إجتمع علشان ينفعوا أو يضروا إنسان مش هينفعوه أو يضروه إلا بما كتبهُ الله له .. كل اللي طلباه منكم دعواتكم في صلاتكم في المساجد و الكنائس .. الشكوىٰ لغير الله مذلة ، و لله فقط بـ أُقدم شكوتي ، و من الله فقط أنتظر الفرج

وتابعت ماهر قائلة: "والنصر و جزاء الصبر و الإحتساب على كل ما يعلمهُ الله .. حسبي الله فهو نعم المولىٰ ونعم النصير اللهم لك الحمد على كل شئ اللهم لك الحمد في الضراء قبل السراء .. فكل قدرك وقضائك خير يا رب .. و هيفضل حبكم و دعمكم أعظم و أهم منحة من الله منحني بيها في أكبر محنة في عمري كله "، حسب قولها.

وكانت قد أعلنت المطربة المصرية ابتعادها عن الساحة الفنية لـ"ظروف خاصة وخارجة عن إرادتها"، في 2 يونيو/حزيران الجاري، وأعلنت تأجيل طرح ألبومها إلى "أجل غير مسمى".