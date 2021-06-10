دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي الملحن السعودي طلال باغر عن عمرٍ يناهز 65 عامًا، بسبب معاناته من مضاعفات الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وأعلن ابنه ريان نبأ الوفاة عبر حسابه في موقع تويتر، الخميس، مُعلناً اقتصار العزاء على الرسائل والاتصال فقط "نظرًا للظروف الحالية بسبب وباء كورونا."

وكان الفنّان الراحل قد أعلن إصابته بفيروس كورونا في 24 مايو/ أيار، رغم تلقيه جرعتي اللقاح من الفيروس، و"الأخذ بكافة الاحترازات الوقائية"، وفقا لما كتبه من قبل في حسابه في تويتر.

وحرص باغر على عدم التأثير سلبًا في المترددين في أخذ اللقاح من مواطنيه، وأطل في تسجيل فيديو لجريدة "عكاظ"، قال فيه إنّ تلقيه للقاح ساهم في تخفيف أعراض "كورونا"، ونصحهم بأخذه، شاكرًا وزارة الصحة السعودية على الجهود التي تبذلها في هذا المجال.

لكّن صحته تدهورت لاحقاً على ما يبدو، وخضع للعزل في قسم العناية المركزة بأحد مشافي المملكة، وتم العمل على علاجه من الالتهابات الناتجة عن الفيروس، قبل أن يعلن ريان داغر أمس دخول والده في مرحلة حرجة خلال الساعات الأخيرة من حياته.

وفي رصيد الفنّان الراحل العديد من الألحان التي قدمّها لكبار المطربين السعوديين، كالراحل طلال مداح، وفنّان العرب محمد عبده، وعبادي الجوهر، وعبد المجيد عبد الله، ورابح صقر، والمطربة المصرية نادية مصطفى، والمطربة المغربية سميرة سعيد.

وترأس طلال باغر لجنة الموسيقى في "الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون" بجدة، التي نعته بكلماتٍ مؤثرة، كما نعاه العديد من الفنّانين السعوديين، وقال المطرب محمد عبده في تغريدةٍ عبر حسابه في تويتر، إنه فقد برحيل باغر "صديقاً حميماً وأخاً عزيزاً."