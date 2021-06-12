دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت جانا، ابنة الفنان المصري، عمرو دياب، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صور ومقاطع فيديو مع شاب.

الصور والفيديو نشرتها جانا على صفحتها المعرفة على موقع مشاركة الصور، انستغرام، بتعليق كتبت فيه بالإنجليزية: "Laff you human"، والذي ذهب مغردون لترجمتها "بحبك يا إنسان".

وفي مقطع فيديو على مجموعة الصور ذاتها التي نشرتها جانا، ظهرت الأخيرة وهي تقوم بتقبيل هذا الشاب، في حين احتوت صور أخرى على صور أخرى للشاب وفيديو مما بدا أنه عشاء.

ونالت مجموعة الصور التي نشرتها جانا نحو 18 ألف إعجاب دون أي تعليقات باعتبار أنها أوقفت خاصية السماح بإضافة تعليق.