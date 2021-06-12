بسنت شوقي تخطف قلب محمد فراج على طريقة شادية وعبد الحليم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تصدّر الفنّانان المصريان بسنت شوقي ومحمد فراج، قائمة المواضيع الرائجة على محرك البحث "غوغل"، ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بصور حفل عقد قرانهما بعد قرابة العامين على إعلان خطوبتهما، وقصة حب بدأت منذ سنوات.

ولفتا الأنظار بدخولهما إلى الحفل الذي أقيم في فضاءٍ مفتوح بأحد فنادق القاهرة، على دراجةٍ هوائية في مشهدٍ مستوحى من الأغنية الشهيرة "حاجة غربية"، للراحلين شادية وعبد الحليم حافظ.

وتداول المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الفنية المصرية صوراً ولقطات فيديو للحفل، وكان من أكثرها تداولاً لحظات عقد القران التي مازح بها المأذون العروسين، مشيراً إلى تأخرهما عن الموعد المقرر.

ولفت الفنّان محمد فراج أنظار المتابعين والنقاد، وحقق نجاحاً كبيراً بدور "الشيخ مؤنس" في مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2021، وصرّح مؤخراً أنّ هذا العمل تسبب في تأخير زفافه لعامٍ كامل.