دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عبر حسابه في تويتر، إعلان "روح السعودية"، الذي كشف عن تحضيرات لـ"أكبر مواسم الترفيه وأكثرها تنوعاً"، هذا العام.

ومن المقرر انطلاقه في الربع الرابع من 2021، لتعويض مواطني المملكة والمقيمين فيها عن العامين الماضيين اللذين قضوهما في ظل القيود التي فرضتها جائحة كورونا.

وأتى هذا الإعلان بعد أيام من انطلاق حفلات الرياض في 4 يونيو/ حزيران، وأحياها بمعدل حفلين أسبوعياً، أصالة نصري ونبيل شعيل، وفنان العرب محمد عبده، ونجوى كرم وماجد المهندس.

وعبرّت إليسا عن حماستها للقاء الشعب السعودي الخميس المقبل، في حفلٍ تحييه بأحد فنادق العاصمة السعودية مع مواطنها وائل كفوري، وسيكون جمهور حفلات الرياض على موعدٍ مع المطرب السعودي راشد الماجد في الليلة التالية.

وبالتزامن مع حفل الماجد في الرياض، ستشهد مدينة جدة حفلاً للمطرب المصري عمرو دياب برعاية "الهيئة العامة للترفيه"، وسيحيي مواطنه محمد حماقي حفلاً غنائياً على المسرح ذاته في 25 يونيو/ حزيران، تحت قبة "جدة سوبر دوم": "القبة الأكبر في العالم بلا أعمدة، بمساحة داخلية تتجاوز ٣٤ ألف متر مربع وبارتفاع 46 مترًا، وقطرها 210 أمتار"، بحسب وسائل إعلام سعودية.

وكانت "الهيئة العامة للترفيه" قد أعلنت أواخر مايو/ أيار الماضي عودة الفعاليات الترفيهية في المملكة، وفقاً لبروتوكولات للوقاية من "كوفيد 19"، حددتها في دليلِ شامل أطلقته عبر منصاتها الإلكترونية، وتتضمن اشتراطات خاصة بالمنظمين والزوار لتطبيق الإجراءات الاحترازية عند إقامة الفعاليات.

إعلان روح السعودية

اللحظات اللي بنعيشها مع عودة مواسم السعودية، بتنسينا السنتين! 🔥 #مواسم_عن_سنتين #هيئة_الترفيه https://t.co/GMj0FIrIJK

اشتراطات خاصة بالمنظمين والزوار لتطبيق الإجراءات الاحترازية عند إقامة الفعاليات: