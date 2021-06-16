حمد بن جاسم ينشر صورة مع الممثل توم هانكس برفقة تميم وفلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، صورة له مع نجم هوليوود، الممثل الأمريكي، توم هانكس، في إحدى الجزر اليونانية على حد تعبيره دون تقديم تفاصيل إضافية.

الصورة نشرها الشيخ حمد على صفحته الرسمية بموقع مشاركة الصور، انستغرام، بتعليق قال فيه: "أنا وتميم وفلاح مع الممثل توم هانكس اليوم في إحدى الجزر اليونانية".

ويذكر أن الممثل توم هانكس قد تصدر أبرز العناوين بوسائل الإعلام العالمية بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" مع وزوجته الممثلة ريتا ويلسون، في أثناء سفرهما إلى أستراليا في مارس/ آذار 2020.

وكان هانكس قد نشر حينها صورة له ولزوجته على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: "مرحبا، ريتا (زوجته) وأنا نريد شكر الجميع هنا ممن يهتمون بنا بصورة جيدة، نحن مصابات بكوفيد 19 ونحن في حجر صحي كي لا نصيب أي أحد آخر بالعدوى.."