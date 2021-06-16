محمود نصر باللهجة المصرية لأول مرة في مسلسل "60 دقيقة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعاقد الفنّان السوري محمود نصر على بطولة مسلسل "60 دقيقة"، وسيؤدي دوره لأول مرّة باللهجة المصرية، وسينطلق التصوير في بيروت قريبًا، بحسب ما أكد مصدر من فريق العمل المقرر عرضه على منصة "شاهد" لـCNN بالعربية.

ويؤدي نصر في المسلسل دور طبيب نفسي شهير يعيش حياة هادئة مستقرة، قبل أن يتعرض مع زوجته التي تؤدي دورها الفنّانة المصرية ياسمين رئيس إلى حادثٍ يقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وينتمي "60 دقيقة" إلى نوعية الأعمال القصيرة، التي تدور أحداثها في قالب من التشويق والإثارة، والمسلسل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي، ويضم على قائمة أبطاله أيضاً الفنّانتين المصريتين سوسن بدر وشيرين رضا، وممثلين آخرين.

واكتشف الجمهور المصري الفنّان السوري محمود نصر للمرة الأولى بدور "السلطان سليم الأوّل" في مسلسل "ممالك النار"، وحظي بإشادة كبيرة على أدائه لهذا الدور.

وحقق نصر نجاحات كبيرة في الدراما السورية، التي انطلق منها إلى فضاءٍ أوسع عبر عدد من أدوار البطولة التي قدمها في الأعمال العربية المشتركة، وكان أحدثها دور "مشعل" في مسلسل "دفعة بيروت".