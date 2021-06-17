دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكدت الفنّانة السورية سلاف فواخرجي حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات حيث تتواجد حالياً، وعّبرت في تصريحٍ خاص لـCNN بالعربية عن سعادتها بهذا "التكريم"، وما منحه لها من إحساس بأن مثلها مثل أي مواطن إماراتي.

وتوجهت بالشكر للإمارات، وحكامها، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ما وصفته بـ "الهدية الجميلة، الراقية، والغالية"، واعتبرت النجمة السورية أنّ فكرة استقطاب المبدعين في مختلف المجالات "عظيمة، وستجعل من البلاد قطبًا فنيًا، وعلمياً إلى جانب كونها قطبًا اقتصاديًا.."

02:40 سلاف فواخرجي لـCNN: “وجودي في قلوب المصريين نعمة”

وأبدت فواخرجي احترامها لـ "طريقة تفكير الشعب الإماراتي، والمسار الذي ينتهجونه، والطموح الذي لا يعرف الحدود، والذي وصل بهم إلى كوكب المريّخ"، وتمنت أن يحفظ الله هذه البلاد وشعبها.

فنيّاً؛ قالت سلاف فواخرجي لـ CNN بالعربية إنها ستتوجه إلى مصر قريباً، لتصوير فيلم روائي سينمائي قصير، مع المخرج الشاب عادل عبد العظيم، تحت عنوان "قبّاني في العزل"، ويتناول مرحلة الحجر المنزلي التي عاشتها البشرية في مواجهة جائحة كورونا، ومدى تأثير ذلك على قراراتنا، وعواطفنا التي تعرضت بدورها للحجر، ووصفت فكرة الفيلم بـ "الرقيقة، والجميلة"، وتحمل تحية لذكرى الشاعر السوري الراحل نزار قباني.

وكشفت فواخرجي لنا عن تحضيراتها أيضاً للدخول في تصوير مسلسل مصري قصير مؤلف من 10 حلقات، بينما تقرأ حالياً نصّي عملين (من 30 حلقة) أحدهما سوري والآخر مصري، لكن لم تتخذ قرارًا بعد بشأنهما.

وفور عودتها من دولة الإمارات، ستستكمل سلاف تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "الكندوش"، وردّت على الانتقادات التي تعرض لها الجزء الأوّل بالقول: "عملنا ما بوسعنا جميعاً لتقديم كل ما لدينا على أكمل وجه، لكنّ الرياح أتت بما لا تشتهي السفن.. كل فريق يتمنى أن يكون عمله الأفضل، لكن ذلك لا يحدث دائمًا."

وتوجهت للجمهور عبر CNN بالعربية قائلةً: "نشكر من أحبّ العمل، ونعتذر ممنّ لم يحبّه... بالنسبة لنا التركيز على نجاح الجزء الثاني أهم من إلقاء اللوم على شخص أو آخر... ونتطلع جميعاً لتقديم عمل يحبّه الناس ويكون قريبًا منّا نحن أيضًا."