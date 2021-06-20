دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بنبرةٍ هادئة وواثقة، خاطب الفنّان المصري محمد رمضان متابعيه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنّه لم تصدر عنه أي إساءة بحق الفنّانة سميرة عبد العزيز.

وقال رمضان في فيديو اعتبره "حق رد" إن الكلام "الذي قالته الأستاذة لم يحدث على الإطلاق". مؤكداً أنه لا يمكن أن يتحدث مع أحد يكبره في السن بهذه الطريقة، وتوجه بالشكر لجمهوره، مضيفا أن جمهوره لم يصدق كل ما قيل بشأن ذلك، حتى قبل أن يصدر عنه هذا التكذيب.

واستغل الفرصة للمزيد من الترويج لأحدث أغنياته ثابت التي تبث عبر عدة منصات، بعد إطلاقها على قناة الـ "يوتيوب" الخاصة به مؤخراً، واختتم حديثه لمتابعيه بمقولته الشهيرة: "ثقة في الله نجاح.. وربنا يكفينا شر كل حاجة وحشة".

وبدأت القصة حينما قالت الفنّانة وعضو مجلس الشيوخ المصري سميرة عبد العزيز، في ندوة بمناسبة تكريمها بصحيفة "المصري اليوم" إنّها تعرضت للإهانة من محمد رمضان، حينما رفضت أن تؤدي دور والدته في إحدى المسلسلات.

وسردت روايتها على النحو التالي: "فضحني، وتحدثوا كثيراً في السوشيال ميديا، الهباب دي، اللي كلها نميمة، ناس شتموني وناس دافعوا عني، أنا لا تكلمت ولا تدخلت ولا قلت أي حاجه، لكن هو قل أدبه وقلي يا شحاتة أنا باخد 20 مليون، وإنتي بتاخدي 20 ألف".

وتسبب ذلك بموجة من الغضب تجاه محمد رمضان الذي اعتاد إثارة الأزمات من حوله، ووصل الأمر بحسب وسائل إعلام مصرية إلى المطالبة بتحرك برلماني ضده، وتحذير أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، بأن "هذه الإساءة للفنّانة سميرة عبد العزيز، والتي تعتبر رمزًا كبيرًا من رموز الفن المصري والعربي، لن تمر مرور الكرام".

لكن المفاجأة أتت حينما صرحت الفنّانة المصرية لـ ET بالعربي بأنها قرأت شتائم محمد رمضان على صفحات تحمل اسمه على "فيسبوك"، دون أن تكون متأكدة إذا كانت رسمية أو موثقة، وقالت إنها "لن تأخذ أي إجراء قانوني ضده لأنه مثل أولادها".

وبعد هذا التصريح بساعاتٍ قليلة، قرر محمد رمضان أن يخرج عن صمته، ويدلي بحق الرد الذي حقق أكثر من مليون مشاهدة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" يضاف إليها مشاهدات متابعيه على "تويتر"، و "انستغرام".