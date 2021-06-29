كشف المنتج اللبناني صادق الصباح، العناوين العريضة لمسلسل "ًصالون زهرة" المقرر عرضه في آب/ أغسطس المقبل من بطولة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والفنان السوري معتصم النهار، وإخراج جو بوعيد، عن نص للكاتبة ندين جابر.

وأعلن في لقاء مع CNN بالعربية عن قرب انتهاء انجاز الموسم الأوّل، والتحضير لمواسم جديدة، من مسلسل "باب الجحيم" الذي تدور أحداثه في 2050، تحت إدارة المخرج أمين درة، متمنيًا "الحظ الوافر من النجاح" للعمل عند عرضه قريبًا على منصة "شاهد"، وتوقّع أن يفتح آفاق لنوعيات جديدة من الدراما في المنطقة العربية.

ووعدَ الصباح الجمهور بـ"دراما عالية السقف" في خامس وآخر أجزاء مسلسل "الهيبة" الذي يتم تصويره حالياً في لبنان بإدارة المخرج سامر برقاوي، وسيشهد هذا الجزء مواجهة بين النجمين السوريين تيم حسن وعبد المنعم عمايري، وسيضم على قائمة أبطاله الفنّانة اللبنانية إيميه صيّاح.

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وتحدّث المنتج اللبناني في مقابلة خاصةّ لـCNN بالعربية عن أبرز عوامل نجاح مسلسل "2020"، و"نسب مشاهدة قياسية لم تحققها الدراما المصرية من قبل" لمسلسل "ملوك الجدعنة"، وردّ على الاتهامات الموجهة للعمل بالترويج للبلطجة، معتبرًا أنّها "أصداء ضد النجاحات"، في حين قال إنّ مسلسل "لحم غزال" نجح في الوصول "لبعض جمهور" النجمة المصرية غادة عبد الرازق.

وأكّد صادق الصباح مضيّه قدمًا في خيار تصوير دراما مصرية في لبنان، خلال الموسم المقبل، وفسّر ذلك بأنّ "المشهد الإنتاجي الدرامي في مصر تسوده حالة من الحذر في المنافسة خلال العامين الماضيين... لهذا السبب وجدنا أنه من المفيد أكثر خلال هذه الفترة الانتقالية، أن ننتج بدون أي معوقات أو إشكاليات تحصل معنا، وبنينا استوديوهات للدراما المصرية في لبنان."

وفجّر المنتج اللبناني مفاجأة من العيار الثقيل، بالحديث عن تحضيرات ضخمة تتم حالياً، لتصوير دراما مصرية في العاصمة السعودية الرياض.