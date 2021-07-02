دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رد الفنانة اللبنانية إليسا على أحد متابعيها في موقع تويتر حالة من التفاعل، عندما كانت تعلق على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الحالية في لبنان.

البداية كانت حينما كتبت إليسا: "أنا لبنانية مسيحية مارونية وكلام رجل دين مسلم معتدل بيمثلني ١٠٠ مرة أكثر من كلام رجل دين مسيحي متعصب ومتطرف وخارج عن الواقع. توب الصلاة ما بيلبق لمين ما كان".

أنا لبنانية مسيحية مارونية وكلام رجل دين مسلم معتدل بيمثلني ١٠٠ مرة أكثر من كلام رجل دين مسيحي متعصب ومتطرف وخارج عن الواقع. توب الصلاة ما بيلبق لمين ما كان #صار_الوقت

وبعدها هاجمها أحد متابعي، بقوله: "مش هينة تكوني قوتجية وراجعة من حفلة بالسعودية".

وعادت إليسا لترد عليه: "مع إنو حساب مزيف يعني ذباب الكتروني بقول مش هينة تكون عوني. شفنا العز أيام السعودية وعم نشوف الذل أيام إيران!!"

مع انو this account is fake يعني ذباب الكتروني بقول مش هينة تكون عوني 🤣🤣 شفنا العز ايام السعودية وعم نشوف الزل ايام ايران !! https://t.co/EEYkEHUwMx

ويشهد لبنان أزمة سياسية واقتصادية. ومنذ أواخر 2019، فقدت عملة البلاد أكثر من 90٪ من قيمتها، ومدخرات حياة الناس محتجزة في البنوك التي فرضت ضوابط تقديرية على رأس المال.

ودفع الانهيار المالي نصف سكان لبنان إلى ما دون خط الفقر، بحسب البنك الدولي، فيما فاقم الاضطراب السياسي الأزمة.

واستقالت الحكومة بعد انفجار مئات الأطنان من نترات الأمونيوم - التي أهملها وسوء إدارتها لسنوات من قبل مسؤولي ميناء بيروت - مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين.

وحاليًا في بيروت، لا توجد كهرباء إلا لمدة أربع ساعات في اليوم.