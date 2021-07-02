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تركي آل الشيخ يغرد عن انتظار "ابداعات" فنانين كويتيين وطارق العلي يرد

منوعات
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الفنان طارق العلي
Credit: @tareqalali67

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تغريدات عبّر فيها عن انتظار ابداعات فنانين كويتيين مثل طارق العلي وحسن البلام.

وقال آل الشيخ في تغريدته: "المبدعين في الكويت الحبيبة طارق العلي وحسن البلام والكل منتظرين ابداعكم عندنا قريب"، قبل أن يرد الفنان الكويتي طارق العلي، قائلا: "والله حضرتك المبدع في عملك الرائع والله يسعدك وحنا نتشرف بلقاء أهلنا أهل السعودية وضيوف المملكة الكرام وحنا تحت الأمر والشوفه يابوناصر ومشكور على دعمك الكبير".

ورد تركي آل الشيخ بتغريدة قال فيها: "نبي معاكم سعوديين يا اخوي طارق ياليت تكون في ادوار لشباب سعودي واحنا بندعم في الهيئة الترفيه ذلك"، ليرد مجددا العلي قائلا بتغريدة: "اتشرف بوجود فنانين شباب سعوديين ومعاليك داعم دائم لكل فنان سعودي أو خليجي أو عربي وحتى عالمي وإذا عندك شباب سعودي رشح لي اسمائهم ومن عيوني".

وأضاف العلي في تغريدة منفصلة مخاطبا آل الشيخ: "للعلم معاليك كان عندي برنامج مسرحي بالرياض بالتعاون مع أحد القنوات الفضائية المميزة لدعم الطاقات المسرحية للشباب السعودي من ثلاث سنوات وتقدم كثير من الطاقات لكن لعدم وجود مسرح فاضي تأجل والبرنامج جاهز للتنفيذ"، قبل أن يرد تركي آل الشيخ: "نسويه قريب".

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