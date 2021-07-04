دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المخرج باسل الخطيب في تصريحٍ خاص لـ CNN بالعربية، عن قرب انطلاقة تصوير أحدث مشاريعه السينمائية "الحكيم"، من بطولة الفنّان السوري القدير دريد لحّام، عن نص للكاتبة ديانا جبور.

وتدور أحداث الفيلم في سوريا خلال الزمن الراهن، حول طبيب يعيش في بلدة ريفية نائية، يسخّر وقته وطاقته لخدمة أهلها بما يمتلكه من خبراتٍ مهنية وحياتية، فيكون بمثابة "الحكيم" لهم على المستويين المهني والاجتماعي.

وخلال زيارة حفيدته له سيتعرض لمحنةِ شخصية، ستكشف حالة التردي الاجتماعي، التي خلفتها الحرب، وانعكاساتها على مصائر الناس، وسلوكياتهم، وأخلاقياتهم، فهل سيقف وحيداً في محنته رغم كل ما قدمه لمحيطه؟ رهانٌ سيجيب عنه فيلم "الحكيم" بعد سلسلة تحديات وأحداث مشوقة.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات تصوير الفيلم في 7 تموز/ يوليو 2021، وسيستمر قرابة الـ 40 يوماً، على أن يكون الفيلم جاهزاً للعرض مطلع الخريف المقبل، بحسب ما صرّح المخرج باسل الخطيب لـ CNN بالعربية.

وسيجمع الخطيب مجدداً بين الفنّانة صباح الجزائري، والفنّان دريد لحّام ببطولة "الحكيم"، كما في "دمشق.. حلب" الذي فاز بجائزة أفضل فيلم سينمائي، في مسابقة الفنّان المصري الراحل نور الشريف للأفلام العربية، من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ34 سنة 2018، وحاز عنه لحّام جائزة التمثيل الكبرى.

ويضم فيلم "الحكيم" على قائمة أبطاله أيضاً: ربى الحلبي، روبين عيسى، ليا مباردي، إيلين عيسى، تسنيم الباشا، محمد قنوع، أحمد رافع، رامي الأحمر، والعديد من الممثلين السوريين الشباب.

يضم الفيلم على قائمة أبطاله الفنّانة صباح الجزائري، وربى الحلبي وربين عيسى، وليا مباردي، تسنيم الباشا، محمد قنوع، أحمد رافع، ورامي الأحمر، ومجموعة من الممثلين السوريين الشباب.