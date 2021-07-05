دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حظيت الحلقات الأولى من المسلسل السعودي "رشاش" بتفاعل كبير بين المتابعين السعوديين، وقفز إلى قائمة المواضيع الأكثر رواجاً على موقع "تويتر" في المملكة، خلال الساعات الأخيرة، خاصةً حينما قررت منصة "شاهد" عرضه بشكل مفاجئ قبل أيام من الموعد المقرر الذي أعلنت عنه سابقاً في 9 تموز/ يوليو2021.

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ويستوحي المسلسل حكايته من أحداث حقيقية، حول "رشاش" الذي قاد عصابة سلب روّعت السعوديين في ثمانينيات القرن الماضي، والجهود التي بذلتها القوى الأمنية لتفكيك عصابته وإلقاء القبض عليه، وانتهى الأمر في الواقع بإعدامه، وصلبه، وتعليق رأسه في إحدى ساحات الرياض لمدة أسبوع سنة 1989.

وتركز الدراما السعودية على حياة "رشاش" بدءا من دخوله عالم الجريمة، وانتهاءً باعتقاله، والتحديات والمواجهات الصعبة التي يخوضها الضابط "فهد" لتحقيق ذلك، في إنتاجٍ من MBC STUDIOS، وصف بأنه "الأضخم عربياً" لمنصة بث إلكترونية.

ويلعب دور "رشاش" الممثل السعودي يعقوب الفرحان، وهذه ليست المرة الأولى التي يجسد فيها شخصية مثيرة للجدل، حيث سبق أنّ جسّد "جهيمان العتيبي" (قائد عملية احتلال الحرم المكي سنة 1979 ) في الجزء الثاني من مسلسل "العاصوف".

بينما يؤدي الممثل نايف الضفيري دور الضابط "فهد"، إلى جانب فريق تمثيل سعودي بالكامل، عمل تحت إدارة المخرج كولين تيج، لتقديم مسلسل "الرشاش" عن فكرة لكاتب السيناريو البريطاني طوني جوردان، من تأليف الشيخة سهى آل خليفة وريتشارد بيلامي.

وقوبل خبر الإعلان عن إنتاج مسلسل "رشاش" منذ مدة، بحالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد تدوال أنباء عن رفض العائلة لتقديم مسلسل عن ابنها خوفا من تشويه سمعتها، ما دفع للاعتقاد بأن الجهة المنتجة تراجعت عن الفكرة، قبل أن يتم الإعلان المفاجئ عن موعد العرض بدءا من 9 تموز/ يوليو 2021، عبر منصة "شاهد VIP" في 8 حلقات مترجمة إلى اللغة الإنكليزية.

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ثم أتت المفاجأة الأخرى باستباق المنصة موعد العرض المقرر، وتراوحت ردود أفعال الجمهور السعودي حول الحلقات الأولى على "تويتر" بين الإشادة بمستوى الإجادة في الأداء، وضخامة الإنتاج، وتشكيك البعض في النوايا من وراء إنتاج هذا المسلسل الذي قد يسيء لقبيلةٍ بعينها في السعودية.