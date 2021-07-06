دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، صورة جمعته بأبطال مسلسل "الثمانية" أوّل تجاربه بالكتابة التلفزيونية، والذي بدأ تصويره في القاهرة قبل أيام تحت إدارة المخرج المصري أحمد مدحت.

وظهر آل الشيخ في الصورة حاملا لوحة "كلاكيت" ومحاطا بالفنّانين المصريين: آسر ياسين، خالد الصاوي، غادة عادل، محمود الزاوي، ريم مصطفى، محمد علاء والفنان السعودي خالد صقر والمخرج وفنّانين آخرين.

وتدور أحداث المسلسل حول عصابة مؤلفة من 8 أفراد، ومن المقرر أن يستمر تصويره على مدى 15 أسبوعا بين مصر، المغرب، فرنسا، بلغاريا واليونان، وقد تمتد أحداثه لأكثر من جزء، والجزء الأوّل الذي يتم تصويره حاليا مكون من 11 حلقة.

وكشف المخرج أحمد مدحت في تصريحاتٍ صحافية أن التحضيرات للعمل استمرت قرابة الـ 7 أشهر، وسيضم على قائمة أبطاله أيضاً الفنّان الأردني منذر رياحنة، ولارا إسكندر نجمة الموسم السادس من "ستار أكاديمي"، التي ستخوض تجربتها التمثيلية الأولى في هذا المسلسل.

وأتى إعلان تركي آل الشيخ عن انطلاقة مسلسل "الثمانية" أوّل تجاربه في الكتابة التلفزيونية أواخر يونيو/ حزيران 2021، بعد أسابيع من الكشف عن قرب صدور روايته الأولى "تشيللو".

وردّ المستشار السعودي على منتقدي خوضه مجال الكتابة، بمقطع ساخر من فيلم "مرجان أحمد مرجان"، نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" (الذي احتفل أمس ببلوغ عدد متابعيه الـ 5 ملايين)، وعلّق عليه بالقول: "ليه زعلانين على الرواية والمسلسل ؟! لا تتفرج و لاتقرأ".

ليه زعلانين على الروايه والمسلسل ؟! لا تتفرج ولاتقرا 🥸🙃 https://t.co/y0Hybhj75i