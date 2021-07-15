صورة نشرتها الفنّانة روبي عبر حسابها الرسمي على إنستغرام من حفل خاص في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أوضحت الفنّانة المصرية روبي أن الحجاب ليس ممنوعًا في حفلها المقرر إقامته الجمعة، في الساحل الشمالي، وذلك بعد موجة انتقادات طالت قائمة شروط حضور الحفل، ومن بينها "يسمح بارتداء التوربون"، الأمر الذي اعتبره البعض منعًا غير مباشر لحضور المحجبات.

وتحدثت روبي في قصةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، عن "سوء فهم" فيما يتعلق بالشروط التي أعلنتها الجهة المنظمة للحفل، فليس المقصود بحسب قولها أن "الدخول مسموح للتروبونات فقط.." فالحجاب ليس ممنوعًا أيضًا.

وقالت إن الذي كتب القواعد "استخدم كلمة "توربون على أنه معنى للحجاب باللغة الإنجليزية، زي ما كتب هوت شورت بالظبط."

ودعت الراغبين بالحضور للتأكد من المنظمين عبر الهاتف، وشددت على أنه "لا يمكن منع محجبة من الدخول"، ولو حصل ذلك فلا يمكن أن توافق عليه، وستمتنع عن الغناء في الحفل.

وكانت روبي قد شاركت في وقتٍ سابق عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" شروط حضور حفلها بالساحل الشمالي لمصر في 16 تموز/ يوليو 2021، وتنص على أنّ "الحد الأدنى لدخول الحفل 25 عاما، للثنائيات فقط، ولا يسمح بارتداء الهوت شورت، أو الملابس الرياضية، أو استخدام العنف" مع السماح بـ "التوربون"، والالتزام بارتداء ملابس بيضاء.

وحققت روبي نجاحا كبيرا في أغنيتها الأخيرتين "حتة تانية"، و"قلبي بلاستيك"، إلى جانب سلسلة من الحفلات الجماهيرية التي أحيتها مؤخراً، ويترقب جمهورها عودتها للدراما تحت إدارة المخرج محمود كامل، في مسلسل "شقة 6" الذي تدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق، ومن المقرر عرضه قريبًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.