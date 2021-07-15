دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عاتبت الفنانة المصرية حلا شيحة الفنان تامر حسني، على نشره مؤخرًا فيديو كليب يتضمن مشاهد رومانسية لهما من فيلمه الجديد "مش أنا"، وتوجهت له برسالة طويلة عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، دعته فيها إلى تدارك الخطأ والتوبة.

وقالت حلا إنها فوجئت بنشر "كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم، وفي أيام ذي الحجة، أيام مباركة، وخصوصاً بعد اخر بوست نزلته، ووضحت فيه أنا ايه "..، في إشارة إلى ما نشرته سابقًا حول فيلم "مش أنا" بالتزامن مع نزول الفيلم، وذلك بعد إثارتها التساؤلات عن عدم مشاركتها بالترويج له، أو حضورها عرضه الخاص.

وكشفت الفنانة المصرية التي عادت لارتداء غطاء الرأس، بعد زواجها من الداعية معز مسعود، أنّ تامر حسني وعدها باحترام رغباتها وبعض الطلبات التي طلبتها منه فيما يتعلق بالفيلم الصيف الماضي على حد قولها.

وأعربت حلا شيحة عن حزنها قائلة: "بتكلم من قلبي، الكليب ده ميرضيش ربنا، وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها، وكلنا بنغلط، ولازم نغلط علشان احنا بشر، بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى".

وأعلنت أنها تابت عن أداء هذا النوع من المشاهد، ودعت زملاءها إلى الحذر من "فتنة الشهرة والنجاح"، وأضافت: "الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا، ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل، وميبقاش فن".

وذكّرت حلا تامر بفيديو قال فيه: "أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب، أنا دايماً خايف من كده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا." ودعته للتوبة بالقول: "شوفه تاني يمكن يفكرك إن جواك أكيد في صراع، وأنا وكلنا كلنا بنغلط، بس المهم في الاخر نتدارك الغلط و نصلح".

وختمت شيحة رسالتها لتامر حسني بآية من القرآن، قائلةً: "الله على كلام الله وجماله، يا سلام لو أصواتنا، ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".