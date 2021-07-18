دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف الفنّان المصري أحمد العوضي أنّ زوجته الفنّانة ياسمين عبد العزيز "في الرعاية" حالياً، وقال إنّ أي تصريح حول حالتها الصحية سيكون من خلاله فقط، وطلب من محبيها الدعاء لها.

وأثار وائل عبد العزيز المزيد من المخاوف بشأن صحة شقيقته الفنّانة ياسمين، بعدما أعلن اليوم عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن حالتها "خطرة"، بعد ساعات من إعلان زوجها عن تعرضها لأزمة صحية.

ولم يذكر العوضي أي تفاصيل عن الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز، حيث اكتفى بطلب الدعاء لها في ختام رسالة مؤثرة، عبر فيها عن حبه وقلقه عليها.

وتفاعل محبو ياسمين عبد العزيز على نطاق واسع مع تدوينة العوضي، وتصدر اسمها قائمة المواضيع الرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أبدى العديد من زملائها التعاطف معها في محنتها، وألحوا على جمهورها ومحبيها بطلب الدعاء لها لتجاوز أزمتها الصحية.