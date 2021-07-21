بعد تحسن وضعها الصحي.. شقيقها: ياسمين عبدالعزيز تغادر العناية المركزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن شقيق الممثلة الفنانة المصرية، ياسمين عبدالعزيز، أنها غادرت العناية المركزة بعد أيام من تدهور وعها الصحي بسبب خطأ طبي.

وكتب وائل عبدالعزيز عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "الحمدلله خرجت من العناية المركزة بفضل ربنا وكل الي بيحبوها"، حسب قوله.

وكان قد أعلن شقيق الممثلة المصرية، الثلاثاء، أن حالتها تحسنت بعد أيام من تدهور وضعها الصحي وحديثه عن خطورة ما تمر به.

ونالت ياسمين عبدالعزيز تعاطفا واسعا من قبل فنانين وفنانات ومغدرين ومغردات على وسائل والتواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تسبب خطأ طبي بتدهور حالتها الصحية.