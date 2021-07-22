تركي آل الشيخ ينشر فيديو من وصول جورج وسوف إلى جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو من وصول الفنان السوري، جورج وسوف إلى مدينة جدة.

سلطان الطرب جورج وسوف في جدة 🎶 . فرحتي لاتوصف بأول حفل في السعودية💚 @wassouf .. #بنش_مارك #جورج_وسوف #هيئة_الترفيه https://t.co/04mN6hBXRf

وعلّق تركي آل الشيخ على مقطع الفيديو قائلا: "سلطان الطرب جورج وسوف في جدة.. فرحتي لا توصف بأول حفل في السعودية".

موعدنا المقبل في مدينة جدة في ٢٣/٧ للحجز 👇 https://t.co/jevvJ2ZBWW #حفلات_صيف_جدة #هيئة_الترفيه #بنش_مارك #جورج_وسوف @Benchmark_ksa @GEA_SA @Enjoy_Saudi https://t.co/dGUqB49JYw

وكان جورج وسوف قد نشر تغريدة في الـ17 من يوليو الجاري قال فيها: "موعدنا المقبل في مدينة جدة في ٢٣/٧ للحجز Down pointing backhand index".

لا أطيق الانتظار لأعجب بسلطان الطرب #جورج_وسوف في #جدّة! شكراً لمعالي تركي آل الشيخ وللهيئة العامة للترفيه على هذا البرنامج الصيفي الرائع مع أشهر أسماء الطرب العربي! الفن أكثر أهمية من أي وقت مضى ويساعد في الحفاظ على الأمل والتفاؤل! 🤗🎶🇸🇦💚🇨🇵 @wassouf @Turki_alalshikh @GEA_SA https://t.co/vTeYS3SXSX

من جهته علّق سفير فرنسا في السعودي، لودوفيك بولي على مقطع الفيديو قائلا: "لا أطيق الانتظار لأعجب بسلطان الطرب جورج وسوف في جدّة! شكراً لمعالي تركي آل الشيخ وللهيئة العامة للترفيه على هذا البرنامج الصيفي الرائع مع أشهر أسماء الطرب العربي! الفن أكثر أهمية من أي وقت مضى ويساعد في الحفاظ على الأمل والتفاؤل!"