ليدي غاغا كما لم ترونها من قبل في House of Gucci

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدت نجمة البوب الأمريكية ليدي غاغا بشكلٍ جديدٍ كلياً في الإعلان الترويجي الرسمي الذي تم إصداره أمس، لفيلم House of Gucci، الذي يحمل توقيع المخرج ريدلي سكوت، ومن المقرر انطلاقة عروضه حول العالم في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتجسد غاغا في الفيلم شخصية "باتريسيا ريجياني" أرملة رجل الأعمال الإيطالي "ماوريتسيو غوتشي" وريث إمبراطورية الأزياء الشهيرة، ويؤدي دوره الممثل الأمريكي آدم درايفير.

ويلخص صنّاع الفيلم حكايته بعنوان "إرث يستحق القتل من أجله"، وتدور أحداثه على مدى ثلاثة عقود، ابتداءً من سبعينيات القرن الماضي، حينما أغرم "ماوريتسيو" بـ "باتريسيا"، وقرر الارتباط بها رغم رفض والده، ليصبح هذا الثنائي من الأكثر شهرة في إيطاليا وحول العالم خلال تلك الفترة، وفي الثمانينيات، وصولاً إلى منتصف التسعينيات، حيث انتهت القصة باغتيال الزوج، وإدانة الزوجة بتهمة التخطيط لقتله، حيث حكم عليها بالسجن 26 عاماً، قضت منهم 16، وأطلق سراحها سنة 2013.

وكتبت قصة فيلم " House of Gucci" بيكي جونستون، بالاستناد إلى كتاب يحمل الاسم ذاته، صدر مطلع الألفية الجديدة، من تأليف سارة فوردن، وعنونته بـ "قصة مثيرة عن القتل والجنون والبريق والجشع".

وليست ليدي غاغا الوحيدة التي تظهر بشكلٍ مختلف في الفيلم، حيث يكشف الإعلان الترويجي والملصقات الدعائية عن تحولٍ مذهل في شكل الممثل الأمريكي جاريد ليتو الذي يلعب دور " باولو غوتشي".

ويؤدي آل باتشينو، وجيريمي آيرونز، دوري نجلي مؤسس امبراطورية "غوتشي" "ألدو"، و"رودولفو".

ويضم " House of Gucci" على قائمة أبطاله أيضاً: سلمى حايك، وكاميل كوتين، وجاك هوستون، وميدالينا غينيا، وريف كارني، ويوسف قرقور.