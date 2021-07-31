وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح عن عمر يناهز 59 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفيت الفنانة الكويتية انتصار الشراح، في لندن يوم السبت، عن عمر يناهز 59 عامًا، حسب وزارة الإعلام الكويتية.

ونقلت المتحدثة باسم وزارة الإعلام، أنوار مراد، تعازي وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري إلى أسرة الفنانة الراحلة، التي تعد إحدى رائدات الفن الكويتي في المسرح والدراما والبرامج التليفزيونية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.

وقالت المتحدثة إن الفن الكويتي فقد برحيلها فنانة قدمت فنا راقيًا لمجتمعها على مدار أربعة عقود منذ بداية مسيرتها الفنية في أوائل الثمانينات من القرن الماضي.

وتركت انتصار الشراح رصيدًا من الأعمال المميزة في الدراما التليفزيونية الخليجية، مثل مسلسلات "خرج ولم يعد، خذ وخل، قاصد خير"، إضافة إلى مسرحيات من بينها "باي باي لندن، البمبرة، أرض وقرض، لولاكي، الكرة مدورة، انتخبوا أم علي".

وتعتبر برامج الفنانة الراحلة إحدى العلامات المميزة خلال مواسم شهر رمضان عند ظهورها رفقة نجوم الكوميديا الكويتية.

وفي 13 يوليو/ تموز الجاري، غادرت الفنانة الكويتية بلادها إلى لندن لتبدأ رحلة علاجها التي كان من المقرر أن تستمر لنحو 6 أشهر، حسب وسائل إعلام كويتية.

وقبل سفرها، ظلت طريحة الفراش لمدة 4 أشهر مع تردي حالتها الصحية، حسب تصريحات زوجها مازن التميمي لصحيفة "القبس" الكويتية في يونيو/ حزيران الماضي.