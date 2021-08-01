تغريم عمرو أديب بتهمة "سب وقذف" محمد رمضان.. هل انتهت القضية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قضت محكمة جنح مدينة الشيخ زايد في مصر، اليوم، بتغريم الإعلامي المصري عمرو أديب، ١٠ آلاف جنيه (637 دولارا)، بتهمة "سب وقذف" مواطنه الفنان محمد رمضان، "ورفض الدعوى المدنية المقابلة"، وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية، وذلك بعد نزاع قضائي اندلع بين الطرفين في نيسان/ أبريل الماضي.

ولم يصدر أي تعليق من رمضان على الحكم حتى تاريخه، في حين نقل موقع صحيفة "الأهرام" عن طارق جميل سعيد محامي أديب، أنه: "سيتقدم باستئناف على الحكم في القضية، وأن المدعي حاول الحصول على حكم بالحبس ضد موكله لكن المحكمة رأت عكس ذلك".

وكان محامي الإعلامي عمرو أديب قد تقدم بعدة بلاغات للنائب العام اتهم فيها محمد رمضان بـ: "تعمد استغلال برنامج وتقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، وإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره وشرفه."، و"الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة"، و"السب والقذف"، و"الحط من قيمة الأشخاص والاعتداء على قيم الأسرة".

وحدث ذلك بعد انتقاد عمرو لرمضان بسبب الفيديو الشهير الذي ظهر فيه، وهو يرمي الدولارات في الماء، فرد عليه الأخير بدوبلاج صوتي ساخر له، على مقطعي فيديو نشرهما الفنّان المصري المثير للجدل عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

فأتى رد الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية"، بانتقادات قاسية لمحمد رمضان، وأعلن احتكامه للقضاء قائلاً: "الإنسان المتربي نعمة فأنت لو مش متربي في اللي ممكن يربيك".

عمرو أديب يوجه رسالة قوية لمحمد رمضان: يا أنا يا أنت.. و لو محدش رباك أنا هربيك رفعت قضية وأي فلوس هتيجي ندر عليا هتبرع بيها لمستشفى أبوالريش #الحكاية #MBCMASR أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا : https://t.co/TxxvPJZjEk https://t.co/mz5XHA67qi

وبالمقابل رفع أحمد الجندي محامي الفنان محمد رمضان دعوى ضد أديب، اتهمه فيها بـ "استغلال وظيفته، ومخالف ميثاق العمل بها بغرض تحقيق سبقٍ صحفي وشهرةٍ زائفة، عبر توجيه عبارات، وألفاظ، وسب، وقذف، وتشهير بحق موكله"، وطالبت الدعوى بتعويض قدره مائة ألف جنيه.