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عبد المجيد عبد الله يبدأ عامه الـ 60 بـ "عالم موازي".. محطات في مسيرة "أمير الطرب"

منوعات
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المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله
Credit: MAHMOUD MAHMOUD/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلق الفنان السعودي، عبدالمجيد عبدالله ألبومه الجديد "عالم موازي"، صباح الثلاثاء، بالتزامن مع عيد ميلاده الـ 59، ويتألف الألبوم من 22 أغنية، ويأتي بعد غياب 6 سنوات عن إصدار الألبومات، وكان أحدثها "إسمعني" في 2015.

وهنّأ تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عبدالمجيد عبدالله بالألبوم، الذي قوبل بحفاوةٍ كبيرة من قبل العديد من المطربين والملحنين والشعراء الخليجيين، ممن حرصوا أيضاً على معايدة "أمير الطرب" السعودي بذكرى ميلاده.

وحظيت أغنيات "عالم موازي" بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، والخليج خلال الساعات الأخيرة، وعبر عددٌ المتابعين عن إعجابهم بأغنياته تحت وسم عبدالمجيد عبدالله.

و بعيداً عن "عالم موازي" وبمناسبة ذكرى ميلاده الـ59 (3 آب/ أغسطس 1962)، نستعيد معكم محطات من مسيرة المطرب السعودي الملقب بـ "أمير الطرب"، حيث أحيا عبدالمجيد عبدالله أول حفلاته الغنائية بعمر 13 عاماً على مسرح نادي "الاتحاد" بجدة.

وفي سنة 1979 قام بأوّل رحلاته الفنية إلى القاهرة لتسجيل 4 أغنيات من ألحان سامي إحسان صدرت في ألبومٍ للفنّان الراحل طلال مدّاح.

لكن الانطلاقة الحقيقية كانت في 1984 بأغنية "سيد أهلي" التي سجلها في القاهرة أيضاً، وأدّاها على مسرح التلفزيون السعودي.

وبعد 11 عاماً، شكلت أغنية "رهيب" سنة 1995 نقلة كبيرة للفنّان السعودي من حيث الانتشار والشهرة على مستوى العالم العربي، وتلاها "روحي تحبك"، و "يا طيب القلب"، "ادلع"، "متغير علي"، "غنوا لحبيبي" وغيرها من الأغاني التي مازال صداها يتردد في آذان أجيال عديدة من المستمعين العرب.

 

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