دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلق الفنان السعودي، عبدالمجيد عبدالله ألبومه الجديد "عالم موازي"، صباح الثلاثاء، بالتزامن مع عيد ميلاده الـ 59، ويتألف الألبوم من 22 أغنية، ويأتي بعد غياب 6 سنوات عن إصدار الألبومات، وكان أحدثها "إسمعني" في 2015.

وهنّأ تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عبدالمجيد عبدالله بالألبوم، الذي قوبل بحفاوةٍ كبيرة من قبل العديد من المطربين والملحنين والشعراء الخليجيين، ممن حرصوا أيضاً على معايدة "أمير الطرب" السعودي بذكرى ميلاده.

اهنىء الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله بألبومه الرائع أبدعت وابدع ايضاً المبدع ياسر بوعلي بالالحان والاشراف... الساحة كانت تحتاج إلى مثل هذا الفن الراقي... شكراً مجيد شكراً ياسر بوعلي... للتميز عنوان 🇸🇦👏🏻🎶❤️

ابو عبدالله الغالي كل عام وانت فناننا المبدع إن شاءالله تكون سنة حلوة عليك وانت بصحة وعافية ، أباركلك نزول الألبوم واتمنى لك كل التوفيق والنجاح ❤️🌹 @Abdulmajeed6531

كل عام وانت بخير العزيز على قلبي اخوي بوعبدالله ومبروك البوم 2021 #عالم_موازي 💐💐 @Abdulmajeed6531 https://t.co/mzZM8YzFzu

الف مبرووك ياحبيبي ابوعبدالله على الالبوم الرائع والفخم كعادتك ياكبير،احسنت انت وكل من شارك في هذا العمل الراقي.. وكل سنة وانت بخير ونجاح وتألق.👏🏽💙🌹 #عالم_موازي @Abdulmajeed6531

وحظيت أغنيات "عالم موازي" بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، والخليج خلال الساعات الأخيرة، وعبر عددٌ المتابعين عن إعجابهم بأغنياته تحت وسم عبدالمجيد عبدالله.

وعاد #عبدالمجيد_عبدالله بألبوم يطبطب به على قلوبنا ويربت على اكتافنا ويحاكي ارواحنا ويحرك مشاعرنا 🕊 #عالم_موازي @Abdulmajeed6531 https://t.co/PbPpLUA7QU

#ألبوم_عالم_موازي بعد ثالث استماع بالكامل .. أشبع اذني موسيقيا و قلبي شعور و احساس .. تنوع بالنصوص و الالحان و تطور بالتوزيع و المكس و فوق هذا كله أداء جبار كله تكنيك و حس .. راح اكتب رايي بالتفصيل بعد فترة .. بس فعليا الالبوم خطير 🔥😍 حبيت ٢١ اغنية من ٢٢ 💙 #عبدالمجيد_عبدالله

و بعيداً عن "عالم موازي" وبمناسبة ذكرى ميلاده الـ59 (3 آب/ أغسطس 1962)، نستعيد معكم محطات من مسيرة المطرب السعودي الملقب بـ "أمير الطرب"، حيث أحيا عبدالمجيد عبدالله أول حفلاته الغنائية بعمر 13 عاماً على مسرح نادي "الاتحاد" بجدة.

وفي سنة 1979 قام بأوّل رحلاته الفنية إلى القاهرة لتسجيل 4 أغنيات من ألحان سامي إحسان صدرت في ألبومٍ للفنّان الراحل طلال مدّاح.

لكن الانطلاقة الحقيقية كانت في 1984 بأغنية "سيد أهلي" التي سجلها في القاهرة أيضاً، وأدّاها على مسرح التلفزيون السعودي.

وبعد 11 عاماً، شكلت أغنية "رهيب" سنة 1995 نقلة كبيرة للفنّان السعودي من حيث الانتشار والشهرة على مستوى العالم العربي، وتلاها "روحي تحبك"، و "يا طيب القلب"، "ادلع"، "متغير علي"، "غنوا لحبيبي" وغيرها من الأغاني التي مازال صداها يتردد في آذان أجيال عديدة من المستمعين العرب.