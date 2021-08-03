دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد طول انتظار يترقب عشاق نجم الكوميديا المصرية محمد هنيدي انطلاقة عروض أحدث أفلامه "الإنس والنمس"، في 4 آب/ أغسطس 2021، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول "تحسين" الذي يعمل في بيت الرعب بإحدى مدن الملاهي، وتنقلب حياته رأساً على عقب حين يقع في حب "عفريتة" تلعب دورها الفنّانة المصرية منة شلبي، في أول شراكةٍ سينمائية بينها وبين هنيدي.

ويحمل "الإنس والنمس" توقيع المخرج المصري الشهير شريف عرفة، الذي سبق أن أدار هنيدي في أحد أشهر أفلامه "فول الصين العظيم" قبل 17 عاماً.

ويضم الفيلم على قائمة أبطاله أيضاً: صابرين، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وعارفة عبد الرسول، ومحمود حافظ، ودنيا ماهر، وشريف دسوقي، وسليمان عيد، ويشارك فيه الفنّانين صلاح عبد الله وشيكو كضيفي شرف.

وانتهى تصوير "الإنس والنمس" في أيلول/ سبتمبر 2020، لكنه أخذ وقتاً كبيراً لاستكمال عمليات "الغرافيك" بالشكل الأمثل، وتم تنفيذها في أمريكا بحسب تصريحاتٍ سابقة أدلى بها المنتج هشام عبد الخالق لـ "الأهرام" أشار فيها إلى تقديم: "نوعية جديدة من الأفلام، تحمل فكرة مختلفة تماماً عن أي فيلم سبق تقديمه في مصر من قبل، حيث يعتمد على تيمة الرعب الكوميدي من خلال قصة جديدة."

وكانت الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا، أحد الأسباب وراء تأجيل عرض الفيلم، حيث انتظر صناعة ارتفاع نسبة الإشغال المسموح بها في صالات السينما المصرية من 50% إلى 70 %، فأتى موعد انطلاقة عروضه، في ذكرى بدء عروض أشهر أفلام هنيدي "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، قبل 23 عاماً.