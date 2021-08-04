"عنبر 12".. "يلي ما انحكى" مؤجل... صادق الصباح يوضح لـCNN السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف المنتج اللبناني صادق الصباح لـCNN بالعربية، عن تأجيل مشروع مسلسل "عنبر 12" لعام آخر، وربما يكون عرضه في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت المأساوي، في 4 آب/ أغسطس 2022.

وقال الصباح إن "التأجيل تم بالاتفاق مع مجموعة MBC، وذلك بعد نقاش طويل مع فريق المشروع، الذي عمل على الخطوط الأساسية لعددٍ من الحلقات، ووجدنا أنه من المفيد تأجيله عاماً آخر، لعلّ القضاء اللبناني يوضح بعض معالم الجريمة، ومن يقف وراء جذورها".

وكان المنتج اللبناني قد أعلن أواخر أغسطس/ آب 2020، عن مشروع مسلسل قصير: "يروي قصص الناس التي لم تحكى"، عن انفجار مرفأ بيروت، ويذهب ريعه لدعم المتضررين منه.