دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في أوّل تعليقٍ لها بعد وفاة والدتها الفنّانة دلال عبد العزيز، نشرت دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي على انستغرام صورة جمعتهما معاً، وتوجهت إليها من خلالها برسالةٍ مؤثرة قائلةً: "ما عنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي."

وأضافت دنيا: "انت علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول علي كل حاجة الحمد لله، وأخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله، أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف ومع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا، أنا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني اوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم و يصبرني.. ربنا يرحمكوا ويسعدكوا يا حبايبي يا أغلي الناس.."

وكانت الشقيقتان دنيا وإيمي سمير غانم قد واجهتا ظروفاً قاسية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بدءاً من الإعلان عن مرض والديهما في أواخر نيسان/ أبريل الفائت، مروراً بوفاة الوالد بعد عشرين يوماً، واضطرارهما لإخفاء الخبر عن والدتهما دلال عبد العزيز، إلى أن وافتها المنيّة صباح 7 آب/ أغسطس الجاري.

وتوجهت الإنظار إلى الشقيقتين في مراسم تشييع والدتهما، حيث بدتا في حالةٍ من الذهول والحزن الشديد من هول الفاجعة، كما أرهقتهما عدسات المصورين، في جنازة مهيبة شهدت حضور عديد الفنّانين المصريين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، في السيدة التي لم تكن توفر فرصة للوقوف إلى جانب زملائها في أتراحهم مهما كانت الظروف.