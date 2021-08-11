دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول تعليقٍ لأحمد العوضي بعد نقل الفنّانة ياسمين عبد العزيز لاستكمال علاجها في سويسرا، قال الفنّان المصري إن زوجته تعرضت لـ"تسيب، وإهمال، وتخاذل وتراخي" تسبب في تدهور حالتها الصحية.

وهدد العوضي في تدوينةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" بالاحتكام للقانون المصري، في محاسبة المتسبب بذلك، وقال إنّه سيتحدث عن التفاصيل عقب تعافيها التام.

كانت ياسمين عبد العزيز قد وصلت إلى سويسرا على متن طائرة إسعاف، نقلتها من مطار القاهرة، لاستكمال علاجها هناك، بعد قرابة الشهر على تعرضها لأزمةٍ صحية نجمت عن "تداعيات ومضاعفات عملية جراحة أجرتها فى 11 يوليو/ تموز الماضي"، بحسب صحيفة "الأهرام".

وأعلن أحمد العوضي في 21 تموز/ يوليو خروج ياسمين من العناية المركزة، مع بقائها تحت الملاحظة الطبية الشديدة، ومنع الزيارة عنها حتى استقرار حالتها الصحية، ونُقل عنه خبر خروجها من المشفى في 6 أغسطس/آب، لاستكمال علاجها في المنزل، قبل أن يفاجئ الجميع بنقلها إلى سويسرا على متن طائرة إسعاف، مساء أمس.