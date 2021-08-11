نيللي كريم تحتفل بزفافها بعد حدادٍ قصير على الفنّانة دلال عبد العزيز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حظيت الصور الأولى من زفاف الفنّانة المصرية نيللي كريم، باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عقد قرانها في إحدى منتجعات الساحل الشمالي في مصر اليوم، على بطل رياضة الاسكواش السابق هشام عاشور، بعد أقل من شهر على إعلان خبر ارتباطهما، في خبر فاجأ الجميع وقتها.

ونُقل سابقاً عن الثنائي الذي احتفل بزفافه اليوم، أنه تم تأجيل الزفاف وإلغاء ما يعرف بحفل "الحنة" الذي يسبقه، حداداً على وفاة الفنّانة المصرية دلال عبد العزيز في 7 آب/ أغسطس الجاري.

وهذه المرة الثالثة التي تتزوج فيها النجمة المصرية، حيث تزوجت سابقاً في سنٍ مبكرة بعمر الـ 17 عاماً، واستمر زواجها 9 سنوات، وأثمر عن ولديها كريم ويوسف، ثم تزوجت ثانيةً في عام 2004، وأنجبت ابنتيها سيلينا وكندة إلا أن هذا الزواج لم يصمد لأكثر من 11 عاماً، حيث انفصلت عن زوجها الثاني في ذروة نجاحاتها الفنية سنة 2015.

وسبق أن تحدثت عن زواجيها السابقين في إطلالتها ضمن برنامج "السيرة"، مؤكدة أنها لم تندم على ما حدث معها مطلقاً، خاصةً أنّ "الزواج مالوش كتالوغ" على حد تعبيرها.