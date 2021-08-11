تطور مفاجئ في الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم تهدأ مخاوف محبي وجمهور الفنّانة المصرية ياسمين عبد العزيز بخبر خروجها من أحد مشافي القاهرة حيث كانت تتلقى الرعاية بعد أزمتها الصحية الأخيرة، حتى فوجئوا بخبر مغادرتها للعلاج في سويسرا على متن "طائرة إسعاف".

ونقلت "الأهرام" عن مصادر مطلعة في مطار القاهرة، أنّ ياسمين "وصلت بسيارة إسعاف مجهزة من إحدى المستشفيات المصرية، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 حيث تقف طائرة إسعاف خاصة وتم نقلها بصحبة مرافقة للطائرة، وتوجهت إلى جنيف لاستكمال علاجها بإحدى المستشفيات السويسرية."

ولم يصدر حتى تاريخه أي تعليق عن زوجها الفنّان أحمد العوضي، في حين اكتفى شقيقها بالدعاء في تدوينةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وكان العوضي قد كشف بطريقة غير مباشرة عن تعرض ياسمين لأزمة صحية كبيرة، في 17 تموز/ يوليو الفائت وطلب الدعاء لها، لكن عدم ذكره لأي تفاصيل ضاعف مخاوف جمهورها ومحبيها على وضعها الصحي، بالتزامن مع انتشار أخبار عن دخولها في غيبوبة، وخضوعها للرعاية المركزة.

وطمأن العوضي محبيها نسبياً في 21 تموز/ يوليو، بإعلان خبر خروج ياسمين عبد العزيز من الرعاية المركزة، لكن مع بقائها تحت الملاحظة الطبية الشديدة، ومنع الزيارة عنها لمدة أسبوعين حتى استقرار حالتها الصحية.

ثم لم يصدر عنه أي تعليق لاحقاً عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حول تطورات الوضع الصحي لزوجته، ونقلت عنه صحيفة "اليوم السابع" في 6 آب/ أغسطس أنّ ياسمين: "ستستكمل علاجها داخل منزلها تحت ملاحظة الأطباء، لكنّ الجميع فوجئ أمس بخبر نقلها بحالةٍ إسعافيه لاستكمال علاجها في سويسرا "من تداعيات ومضاعفات عملية جراحة أجرتها فى 11 تموز/ يوليو الماضي."