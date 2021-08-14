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نوال الزغبي ترد على وصفها بالتناقض بعد اعتذارها عن "الموريكس دور": "هيدا شغلي"

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نوال الزغبي
Credit: Nawal El Zoghbi/Facebook

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على من اتهامها بـ"التناقض" لاعتذارها عن قبول جائزة "الموريكس دور" هذا العام، بسبب "الوضع الصعب" الذي يمر به لبنان، بعد أسابيع قليلة من إصدارها أغنية "ارقص"، وقالت: "هيدا شغلي!!! مش عم بحتفل!!!!"

وأضافت نوال، في تغريدةِ نشرتها عبر حسابها في موقع "تويتر" توجهت بها لأحد المتابعين: "متلي متل أي حدا بحاجة يشتغل وخاصة بهالظروف الصعبة!!! ويا ريت بلا آراؤكم اللي بلا طعمة وتتذاكوا علينا!!!! روحوا شوفوا كيف ترجعوا لبنان!!!!..وشكراً".

وأتى هذا الرد الذي وصف بـ "الحدّة" من المطربة اللبنانية، بعد وقتٍ قصير من تغريدةٍ أعلنت فيها اعتذارها عن قبول الجائزة، قائلة: "لا شكّ بأنّ جائزة الموريكس دور تعدّ من واجهات لبنان الحضارية، ولا شكّ بأن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة. لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة".

لكن موقف "النجمة الذهبية" أثار الانقسام بين متابعيها، فمنهم من رحبّ به، بينما حثها آخرون على التراجع من أجل جمهورها الذي حرص على التصويت لها بكثافة للفوز بالجائزة، بالإضافة إلى أن المهرجان "يكرم صمود بيروت" هذا العام.

واتهم عددٌ من المتابعين نوال الزغبي بـ "التناقض"، خاصةً أن هذا الموقف أتى بعد 3 أسابيع على إصدارها أغنية جديدة بعنوان "ارقص"، في وقتٍ كان فيه لبنان يعاني ظروفاً صعبة أيضاً، ولازالت معاناته مستمرة.

ويحتفل القائمون على جوائز "الموريكس دور" هذا العام بالذكرى الـ 20 لانطلاقتها. ومن المقرر إقامة الحفل في "كازينو لبنان" في 18 أغسطس/ آب، تحت شعار "الأمل رغم الألم"، وسيتم إهداؤه لـ "بيروت أيقونة الصمود".

واحتجب المهرجان العام الماضي بسبب ظروف جائحة "كورونا"، وستمنح جوائزه لأفضل الأعمال والفنانين الذين حازوا على تصويت الجمهور في الدراما اللبنانية والعربية عن مواسم 2019 و2020 و2021، إضافة إلى جوائز الموسيقى والتكريمات المهداة لأبرز نجوم الفن في العالم العربي.

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