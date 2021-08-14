دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على من اتهامها بـ"التناقض" لاعتذارها عن قبول جائزة "الموريكس دور" هذا العام، بسبب "الوضع الصعب" الذي يمر به لبنان، بعد أسابيع قليلة من إصدارها أغنية "ارقص"، وقالت: "هيدا شغلي!!! مش عم بحتفل!!!!"

وأضافت نوال، في تغريدةِ نشرتها عبر حسابها في موقع "تويتر" توجهت بها لأحد المتابعين: "متلي متل أي حدا بحاجة يشتغل وخاصة بهالظروف الصعبة!!! ويا ريت بلا آراؤكم اللي بلا طعمة وتتذاكوا علينا!!!! روحوا شوفوا كيف ترجعوا لبنان!!!!..وشكراً".

هيدا شغلي!!!! مش عم بحتفل!!!! متلي متل اي حدا بحاجة يشتغل وخاصة بهالظروف الصعبة!!! ويا ريت بلا آراؤكم اللي بلا طعمة وتتذاكوا علينا!!!! روحوا شوفوا كيف ترجعوا لبنان!!!! وشكرا https://t.co/bLlp73bL8v

وأتى هذا الرد الذي وصف بـ "الحدّة" من المطربة اللبنانية، بعد وقتٍ قصير من تغريدةٍ أعلنت فيها اعتذارها عن قبول الجائزة، قائلة: "لا شكّ بأنّ جائزة الموريكس دور تعدّ من واجهات لبنان الحضارية، ولا شكّ بأن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة. لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة".

لا شكّ بأنّ جائزة #الموريكس_دور تعدّ من واجهات #لبنان الحضارية، ولا شكّ بأن الإصرار على تنظيمها في #بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة. لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة #لبنان قد أصبحت قريبة #لبنان_ليس_بخير

لكن موقف "النجمة الذهبية" أثار الانقسام بين متابعيها، فمنهم من رحبّ به، بينما حثها آخرون على التراجع من أجل جمهورها الذي حرص على التصويت لها بكثافة للفوز بالجائزة، بالإضافة إلى أن المهرجان "يكرم صمود بيروت" هذا العام.

@NawalElZoghbi ما توقعت انك ترفضي هالجائزة اللي احنا تعبنا نصوت من حبنا لك ونشوفك تستلميها وتغني وتفرحينا ع الاقل فرحي جمهورك يشوفك وإذا ع البلد كلنا بنحس فيكم لكن تراجعي عن قرارك سنين وسنين ننطر نشوفك يا نوال لأن أغلب البلدان عندها مشاكل وأزمة ومظطرين نمشي ونعيش بالوضع بالظروف الصعبه 🙏

@NawalElZoghbi والله كنا ناطرين طلتك بالموريكس دور ونفرح بنجاحك بس أكيد حزنك على البلد أهم وبنحترم هالشي بس محتارين والله كنا ناطرين طلتك مناطرة بعد غياب #نوال_الزغبي ♥️🙏🏼 الله يحفظك

@NawalElZoghbi الوجع صار روتين يومي لازم نتعايش معاه مش انو نوقف مع الوجع و نوقف حياتنا #نوال_بدنا_الموركس

@NawalElZoghbi السهرة تكريم لبيروت و تعبير عن صمودها ! مشاركتك فيها اضافة و دعم لبيروت و لبنان ! لا تصدمينا بليز شاركي و اثبتي قوتك

واتهم عددٌ من المتابعين نوال الزغبي بـ "التناقض"، خاصةً أن هذا الموقف أتى بعد 3 أسابيع على إصدارها أغنية جديدة بعنوان "ارقص"، في وقتٍ كان فيه لبنان يعاني ظروفاً صعبة أيضاً، ولازالت معاناته مستمرة.

@NawalElZoghbi شو هالتناقض يا نوال😂😂 وين كان وضع لبنان لما نزلتي اغنية ارقص🤔🤔

@NawalElZoghbi مش شايفه فيه تناقض ف كلامك ،، يعني انتي باول الحكي بتحيي منظمين الحفل انهم اقاموها ع الرغم م الظروف الراهنة،، وانتي بتعتذري عن الحضور عشان الظروف الراهنة بردو ؟؟ ع القليلة شجعيهم واقفي حدهم بحضورك وطلتك عشان تثبتي اول شق بكلامك!!

@NawalElZoghbi وأغاني الالبوم لي بتحطيهم والرقص بالكليبات عادي؟ في تناقض ياست نوال

@NawalElZoghbi اما تنزلي ارقص عادي؟ الحق مش عليكي الحق عاللي صوتلك منيح ازا ضل حدا يعطيكي جائزة أصلا

ويحتفل القائمون على جوائز "الموريكس دور" هذا العام بالذكرى الـ 20 لانطلاقتها. ومن المقرر إقامة الحفل في "كازينو لبنان" في 18 أغسطس/ آب، تحت شعار "الأمل رغم الألم"، وسيتم إهداؤه لـ "بيروت أيقونة الصمود".

واحتجب المهرجان العام الماضي بسبب ظروف جائحة "كورونا"، وستمنح جوائزه لأفضل الأعمال والفنانين الذين حازوا على تصويت الجمهور في الدراما اللبنانية والعربية عن مواسم 2019 و2020 و2021، إضافة إلى جوائز الموسيقى والتكريمات المهداة لأبرز نجوم الفن في العالم العربي.