دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنَ الحساب الرسمي لجائزة "الموريكس دور" على "تويتر" تأجيل الحفل الذي كان من المقرر إقامته الأربعاء 18 آب/أغسطس، إلى "موعد يحدد لاحقاً تبعاً للظروف"، وذلك بعد "فاجعة" الانفجار الذي شهدته بلدة "التليل العكارية" في لبنان اليوم، بحسب زاهي وفادي الحلو مؤسسي الجائزة.

صدر عن مؤسسي جائزة موركس دور الطبيبين زاهي وفادي الحلو البيان الآتي: "بعد الفاجعة الجديدة التي ألمت بوطننا لبنان والتي تمثلت بالانفجار في بلدة التليل العكارية والذي أودى بحياة العشرات من القتلى والجرحى، قررت لجنة الموركس دور إرجاء الحفل الذي كان مقرراً أن يقام مساء الاربعاء... https://t.co/EuVGiymL3R

وجاء هذا الإعلان بعد توالي الاعتذارات من فنانين لبنانيين وعرب عن حضور الحفل خلال الساعات الأخيرة، حيث قال الفنّان السوري قصي خولي في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": بالنظر للظروف العصيبة التي يعيشها لبنان وسوريا، ودول أخرى من وطننا العربي الموجوع، أعتذر عن حضور التكريم لجائزة الموريكس دور، وأشكر القيمين على هذا الحفل، وأتمنى أن نحتفل ونفرح جميعا بأوطاننا، وشعبنا الذين يستحقون حياة أفضل."

بالنظر للظروف العصيبة التي يعيشها لبنان وسوريا ودول اخرى من وطننا العربي الموجوع اعتذر عن حضور التكريم لجائزة #الموريكس_دور واشكر القيمين على هذا الحفل واتمنى ان نحتفل ونفرح جميعا بأوطاننا وشعبنا الذين يستحقون حياة افضل. #قصي_خولي

و"نظراً للظروف القاسية التي يعيشها لبنان واللبنانيون"، اعتذرت شركة "سيدرز آرت برودكشن" عن حضور الحفل، في تغريدةٍ جاء فيها: "نخجل أن نفرح ونحتفل بنجاحنا في ظل ألمنا الكبير، لذا نشكر القيمين على جائزة الموريكس دور على تكريمنا وتقدير مسيرة الصباح إخوان، ولكننا نعتذر آسفين عن حضور الحفل على أمل اللقاء محتفلين بولادة لبنان الحبيب الذي يستحق الحياة والفرح."

نظراً للظروف القاسية التي يعيشها #لبنان واللبنانيون،نخجل أن نفرح ونحتفل بنجاحنا في ظل ألمنا الكبير لذا نشكر القيمين على جائزة #الموركس_دور على تكريمنا وتقدير مسيرة #الصبّاح_إخوان ولكننا نعتذر آسفين عن حضور الحفل على أمل اللقاء محتفلين بولادة لبنان الحبيب الذي يستحق الحياة والفرح

وأخذ المنتج جمال سنّان الموقف ذاته، معلناً اعتذار شركة "إيغل فيلمز"، في تغريدةٍ نشرها عبر "تويتر": " على أمل أن تتحسن الأوضاع في أقرب فرصة ممكنة، ونعود لنحتفل مع الناس، وبينهم في أحوال أفضل تليق ببيروت."

وتولى سنّان الاعتذار عن حضور "الموريكس دور" نيابةً عن نجوم مسلسل "للموت": ماغي بوغصن، دانييلا رحمة، باسم مغنية، وكارول عبود، وأحمد الزين، ومخرج المسلسل فيليب أسمر، وكاتبته نادين جابر.

نظراً للظروف الصعبة في وطننا الحبيب لبنان.. نعتذر عن حضور حفل الموريكس دور لتسلم جوائزنا ونشكر القيمين عليه واللجنة الكريمة والجمهور الذي اختار أعمالنا ونجومنا ليكرمهم. على أمل أن تتحسن الأوضاع في أقرب فرصة ممكنة ونعود لنحتفل مع الناس وبينهم في أحوال أفضل تليق ببيروت (١)

أعتذر باسمي وباسم ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، باسم مغنية، كارول عبود، أحمد الزين، المخرج فيليب أسمر، الكاتبة ندين جابر وكل نجوم أعمالنا التي كان سيتم تكريمهم عن حضور الحفل.. رحمة الله على أرواح الشهداء.. والصبر لنا جميعاً.. 🙏

وأكدت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن على اعتذارها، عبر "تويتر"، قائلة: " بيروت مدينة الفن والحياة.. وستبقى دوماً.. لكننا نمر بظروف استثنائية جداً.. أعتذر عن حضور الموريكس دور.. شكراً على محبتكم وتقديركم.. سنعود قريباً أقوى من قبل.. لكنه وقت الصمت.. وقت الحزن الذي نعيشه.. والذي لن يطول ان شاء الله."

بيروت مدينة الفن والحياة.. وستبقى دوماً.. لكننا نمر بظروف استثنائية جداً.. أعتذر عن حضور #الموريكس_دور.. شكرا على محبتكم وتقديركم.. سنعود قريباً أقوى من قبل.. لكنه وقت الصمت.. وقت الحزن الذي نعيشه.. والذي لن يطول ان شاء الله 🙏

وكانت المطربة اللبنانية نوال الزغبي أوّل من أعلن اعتذاره، أمس، عن حضور حفل جوائز "الموريكس دور"، الذي كان من المقرر إقامته الأربعاء المقبل، بـ "كازينو لبنان" تحت شعار "الأمل رغم الألم"، وإهداؤه لـ "بيروت أيقونة الصمود."