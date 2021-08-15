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تأجيل حفل جوائز "الموريكس دور" في لبنان بعد "فاجعة جديدة" وسلسلة اعتذارات

منوعات
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الموريكس دور
Credit: Murex D'or/Facebook

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنَ الحساب الرسمي لجائزة "الموريكس دور" على "تويتر" تأجيل الحفل الذي كان من المقرر إقامته الأربعاء 18 آب/أغسطس، إلى "موعد يحدد لاحقاً تبعاً للظروف"، وذلك بعد "فاجعة" الانفجار الذي شهدته بلدة "التليل العكارية" في لبنان اليوم، بحسب زاهي وفادي الحلو مؤسسي الجائزة.

وجاء هذا الإعلان بعد توالي الاعتذارات من فنانين لبنانيين وعرب عن حضور الحفل خلال الساعات الأخيرة، حيث قال الفنّان السوري قصي خولي في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": بالنظر للظروف العصيبة التي يعيشها لبنان وسوريا، ودول أخرى من وطننا العربي الموجوع، أعتذر عن حضور التكريم لجائزة الموريكس دور، وأشكر القيمين على هذا الحفل، وأتمنى أن نحتفل ونفرح جميعا بأوطاننا، وشعبنا الذين يستحقون حياة أفضل."

و"نظراً للظروف القاسية التي يعيشها لبنان واللبنانيون"، اعتذرت شركة "سيدرز آرت برودكشن" عن حضور الحفل، في تغريدةٍ جاء فيها: "نخجل أن نفرح ونحتفل بنجاحنا في ظل ألمنا الكبير، لذا نشكر القيمين على جائزة الموريكس دور على تكريمنا وتقدير مسيرة الصباح إخوان، ولكننا نعتذر آسفين عن حضور الحفل على أمل اللقاء محتفلين بولادة لبنان الحبيب الذي يستحق الحياة والفرح."

وأخذ المنتج جمال سنّان الموقف ذاته، معلناً اعتذار شركة "إيغل فيلمز"، في تغريدةٍ نشرها عبر "تويتر": " على أمل أن تتحسن الأوضاع في أقرب فرصة ممكنة، ونعود لنحتفل مع الناس، وبينهم في أحوال أفضل تليق ببيروت."

وتولى سنّان الاعتذار عن حضور "الموريكس دور" نيابةً عن نجوم مسلسل "للموت": ماغي بوغصن، دانييلا رحمة، باسم مغنية، وكارول عبود، وأحمد الزين، ومخرج المسلسل فيليب أسمر، وكاتبته نادين جابر.

وأكدت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن على اعتذارها، عبر "تويتر"، قائلة: " بيروت مدينة الفن والحياة.. وستبقى دوماً.. لكننا نمر بظروف استثنائية جداً.. أعتذر عن حضور الموريكس دور.. شكراً على محبتكم وتقديركم.. سنعود قريباً أقوى من قبل.. لكنه وقت الصمت.. وقت الحزن الذي نعيشه.. والذي لن يطول ان شاء الله."

وكانت المطربة اللبنانية نوال الزغبي أوّل من أعلن اعتذاره، أمس، عن حضور حفل جوائز "الموريكس دور"، الذي كان من المقرر إقامته الأربعاء المقبل، بـ "كازينو لبنان" تحت شعار "الأمل رغم الألم"، وإهداؤه لـ "بيروت أيقونة الصمود."

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