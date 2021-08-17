بلقيس تقابل تمثالها الشمعي في متحف "مدام توسو" دبي... لن تصدقوا الشبه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيطرت حالةٌ من الدهشة والسعادة على الفنّانة الإماراتية- اليمنية بلقيس فتحي، حينما قابلت تمثالها المصنوع من الشمع، في متحف "مدام توسو" دبي، المقرر افتتاحه رسمياً أمام الزوار خلال وقتٍ لاحق هذا العام.

وكشفت المتحف عن اللقاء الأول بين بلقيس وتوأمها الشمعي، في فيديو تم نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليه بالقول: " يسعدنا أن نعلن عن شخصية المجسم الشمعي الأولى، والقادمة حصريًّا في الشرق الأوسط وهي الفنانة المتألقة بلقيس فتحي".

وأضاف: "عند افتتاح الوجهة الأكثر جاذبية في العالم مدام توسو دبي في وقت لاحق من العام الجاري، داخل "بلوواترز"؛ ستتمكن من التقاط صورة تذكارية مع بلقيس، في قاعة الحفلات الفاخرة لدينا".

ويأتي هذا الحدث السعيد لبلقيس بعد حفلة وصفت بالناجحة أحيتها على مسرح "النافورة" في دار الأوبرا بالقاهرة 12 آب/ أغسطس 2021، وتجاوزت فيها أزمتها الطارئة مع نقابة المهن الموسيقية المصرية، حيث تم طي قرار منعها من الغناء في مصر، بعد التأكد من استخراجها التصاريح اللازمة لحفلاتها الأخيرة هناك.

وتستعد بلقيس فتحي لإصدار "دبلوماسي" باللهجة المصرية قريباً، (كلمات وألحان عزيز الشافعي)، كما أصدرت مؤخراً كليب أغنية "جبّار" (كلمات وألحان رامي شافعي) الذي صورته في لبنان، تحت إدارة المخرج إيلي فهد.

وبالعودة إلى متحف "مدام توسو" دبي، فمن المقرر افتتاحه أمام الزوار خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري، كأول فرعٍ للمتحف البريطاني الشهير في دول مجلس التعاون الخليجي، والـ 25 حول العالم.

وسيوفر لزواره فرصة التقاط الصور مع 60 من المجسمات الشمعية لمشاهير عالميين، بما في ذلك 16 مجسم شمعي جديد لنجمات ونجوم من الشرق الأوسط، أولها الذي تم الكشف عنه اليوم لبلقيس فتحي.