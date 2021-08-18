دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد ارتدائها الحجاب لفترةٍ قصيرة، وخلعه قبل سنوات، أثارت الفنّانة المصرية دينا حيرة متابعيها مجدداً، بصورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، ظهرت فيها بحجاب وعباءة بيضاء، وعلقّت عليها بالقول "قريباً"...

ولكن سرعان ما كشفت بعض القصص التي شاركتها دينا عبر "انستغرام"، بأّن الصورة قد تكون للشخصية التي تؤديها في مسلسل "السيدة زينب"، ويتم تصويره حالياً في مصر، تحت إدارة المخرج محمد النقلي.

وتدور أحداث المسلسل الاجتماعي المعاصر في "السيدة زينب" إحدى أحد أشهر مناطق القاهرة الشعبية، ويتناول الكاتب أحمد صبحي من خلاله: "موضوعاتٍ عديدة تتعلق بالأسرة المصرية، خاصّة أنّ هذه المنطقة تضم بحكم طبيعتها الروحية، فئاتٍ متنوعة عمرياً، وثقافياً واجتماعياً."

وتستحوذ فكرة التمسك بالعادات والتقاليد المتوارثة في المنطقة، أو محاولة تغييرها، أو التخلي عنها؛ على حيزٍ كبير من الصراع الدرامي في العمل، سواءً بين أبناء العائلة الواحدة، أو مع الجوار.

ويتألف مسلسل "السيدة زينب" من60 حلقة، ومن المقرر أن يكون جاهزاً للعرض في الخريف المقبل، ويضم على قائمة أبطاله: سوسن بدر، ومحمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ودينا، وأحمد وفيق، وحسام داغر، وأحمد خليل، وممثلون كثر آخرون.