دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طمأن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر جمهور ومحبي زميله الفنّان نضال الشافعي على صحته، بعد خضوعه لعملية جراحية وصفت بـ "شديدة الخطورة" مؤخراً، وأكد أنّ حالته مستقرة، وسيغادر المشفى قريباً، متمنياً له الشفاء العاجل.

ولم يجزم زكي بأنّ ما حدث مع الشافعي كان نتيجة خلافه مع الجهة المنتجة في كواليس تصوير فيلم "ميني بار"، ولكنه أقرّ في مداخلة إعلامية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم بوجود هذا الخلاف الذي تحدث معه نضال بشأنه، مؤكداً سعي النقابة لحلّه، وحثّ زملاءه الفنانين المصريين على انتقاء الجهات التي يعملون معها.

وأثار الفنّان المصري نضال الشافعي المخاوف حول حالته الصحية، بعد انتشار خبر نقله بحالة إسعافيه إلى أحد مشافي القاهرة، بسبب "انفجار في القولون"، وتم استئصال جزءٍ منه في عملية جراحية دقيقة، صباح الأحد الماضي.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن زوجته هند محمد علي أنّ ما حدث مع الفنّان نضال الشافعي، كان نتيجة حالة من "الغضب الشديد" تعرض لها في كواليس تصوير فيلم "ميني بار"، كردة فعل على: "عدم المصداقية في حجم الدور، وحقوقه المادية، ومواعيد التصوير."

وهذا ما أشارت له أيضاً، زميلته الفنّانة منّة فضالي، والتي تشاركت معه تصوير الفيلم ذاته، حيث علقتّ على صورةٍ التقطت له في المشفى ، نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": " للأسف اللي حصل لنضال نتيجة زعل، وانفعال وصلو لعمليه كبيره في القولون، علشان الشغلانه اللي احنا فيها..."

ويشار إلى أنّ فيلم "ميني بار" واجه عدة عقبات أدت إلى توقف تصويره نحو عام ونصف العام، منها اعتراض الرقابة على السيناريو، والظروف التي فرضتها ظروف انتشار جائحة كورونا، وأخذ صنّاعه القرار باستئناف تصويره مؤخراً، وبدا نضال في أحد اللقاءات الصحافية متحمساً لهذا القرار، الذي تعرض بسببه على ما يبدو لخيبة كبيرة، أسفرت عن الحالة الصحية التي وصل إليها، بحسب المقربين منه.

وكان أحدث الأعمال الفنية للفنّان نضال الشافعي مشاركته في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2021.