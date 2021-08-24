تداول فيديو لإنقاذ قطة في دبي.. ومحمد بن راشد يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، لإنقاذ قطة مع سقوطها من شرفة أحد المباني في دبي، وسط إشادة بالأشخاص الذين سارعوا لإنقاذها.

كما نشر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، مقطع الفيديو، عبر حسابه على تويتر، مشيدا بـ"مظاهر الرحمة" في دبي، ومطالبا بالمساعدة في التوصل إليهم لشكرهم.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة: "الراحمون يرحمهم الرحمن… فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة… من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم".

الراحمون يرحمهم الرحمن … فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة … من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم .. https://t.co/eTdmYiTSWb

إنقاذ قطة في دبي 🤍 الراحمون يرحمهم الرحمن https://t.co/ocnvur5tpg

الرحمة بأبهى صورها سكان فريج المرر بدبي ينقذون قطة من السقوط من إحدى البنايات❤️ #دبي https://t.co/f09qGleifa

إنقاذ قطة في دبي صباح اليوم ❤️ https://t.co/osRTGfCe6S

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