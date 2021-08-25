شاهد "أكبر حضور جماهيري بـ2021".. محمد رمضان ينشر فيديو من حفل الساحل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الفنان المصري، محمد رمضان مقطع فيديو وصور من الحفل الذي أقامه في الساحل الشمالي في مصر والذي وصفه بـ"اكبر حضور جماهيري في 2021".

جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك حيث قال في تعليق على مقطع الفيديو: "في نجاح تقدر تخدع بيه الناس بالأخبار والسوشيال ميديا وفي نجاح حقيقي على أرض الواقع.. الحمد لله.. أكبر حضور جماهيري في ٢٠٢١ بلا منازع.. محمد رمضان ثقة في الله نجاح".

وفي تدوينة منفصلة نشر الفنان المصري صورا ولقطات من الحفل بتعليق قال فيه: "من أقوى حفلة في الساحل summervibes 2021 85K of my Fans .. الحمد لله ثم شكراً بلدي الغالية مصر شكراً جمهوري شكراً لكل القائمين على الحفلة.."

ويذكر أن محمد رضمان نشر في تدوينة بـ22 من أغسطس/ آب الجاري صورة له مع زوجته ووالدتها التي وافتها المنية قائلا بتعليق: "انا لله وانا إليه راجعون توفيت اليوم والدة زوجتي.. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وان يسكنها الله فسيح جناته.. العزاء اليوم في مسجد الشرطة بعد صلاة المغرب".