دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتلت الفنّانة اللبنانية هيفاء وهبي مراكز متقدمة في قائمة أكثر الموضوعات الرائجة عبر محرك البحث "غوغل" في مصر والسعودية، بحثاً عن صورها الجديدة التي نشرتها مؤخراً، بينما تستعد لإحياء حفل اليوم على أحد شواطئ الساحل الشمالي المصري.

وتفاعل متابعو هيفاء على "تويتر" مع صورها الجديدة التي وُصفت بـ"العفوية والجريئة"، وعبر كثير منهم عن إعجابهم بها، تحت وسم يحمل اسمها.

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وتستكمل الفنّانة اللبنانية تحضيراتها لإحياء حفل بمدينة "العلمين الجديدة"، الخميس 26 أغسطس/ آب 2021، وتتراوح أسعار التذاكر المقسمة على 3 فئات، بين 750 و 2500 جنيه مصري.

ومن المقرر أن تشارك هيفاء وهبي الفنّان أكرم حسني في الحفل، أداء أغنيتهما "لو كنت"، التي تم إصدارها قبل شهرين، وتجاوز عدد مشاهداتها على "يوتيوب" 29 مليون مشاهدة.